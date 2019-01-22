23:35
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Гриценко збирає гроші на передвиборчу агітацію. Радикальні покарання від Ляшка
      Вєсті.UA
      20:26, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Коммі створить Ломаченку проблеми, з якими він ніколи не стикався, – промоутер

      214 Читать новость на русском
      Річард Коммі
      Річард Коммі / boxingscene.com

      Росіянин Іса Чанієвим і ганець Річард Коммі 2 лютого проведуть бій за титул чемпіона світу за версією IBF. А вже 12 квітня переможець бою вийде на ринг з українським боксером Василем Ломаченком.

      Промоутер Лу Дібелла впевнений у перемозі свого клієнта Річарда Коммі в майбутньому поєдинку проти Іси Чаніева за вакантний титул IBF у легкій вазі.

      Читайте також: Американський боксер кидає виклик Ломаченку та навіть розповів, як здолає українця

      Більш того, Дібелла вважає, що Коммі в разі лютневої перемоги складе небачену конкуренцію українському чемпіону за версіями WBA і WBO Василю Ломаченку.

      "Я очікую, що Коммі чекає успіх в бою з Чанієвим і що він виграє ефектно. Він – фантастичний боксер, який наочно покаже, що перебуває на вершині легкої ваги", – цитує промоутера Boxing Scene.

      "Поки ми не заглядаємо далі 2 лютого, але, коли Річард стане чемпіоном світу за версією IBF, ми хочемо зустрітися з Ломаченком. Річард створить йому проблеми, з якими Ломаченко ніколи не стикався", – відзначив Дібелла.

      Нагадаємо, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала чемпіона в легкій вазі Василя Ломаченка провести захист титулу проти британця Ентоні Кролли.

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 січня: нові кандидати у президенти, до Києва привезли багато поранених бійців
      сьогодні , 22:10 Головні новини 22 січня: нові кандидати у президенти, до Києва привезли багато поранених бійців
      2139
      Століття Соборності України: ми – непереможні!
      сьогодні , 22:03 Століття Соборності України: ми – непереможні!
      Артем Овдієнко 166
      Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      сьогодні , 21:01 Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      Яніна Ткачук 848
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      сьогодні , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 206
      Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      сьогодні , 19:04 Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      Юлія Гілей 2510
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Деку оголосив про завершення виступів за збірну Португалії
       30 червня 2010 , 18:59
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Валенсія" готує грандіозну трансферну кампанію, "Атлетіко" потрібен лідер "Лаціо"
       16 січня 2014 , 09:00
      Луческу: Пишаємось молоддю "Шахтаря", особливо відзначу Віктора Коваленка
       10 квітня 2015 , 21:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук