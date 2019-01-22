Коммі створить Ломаченку проблеми, з якими він ніколи не стикався, – промоутер

Росіянин Іса Чанієвим і ганець Річард Коммі 2 лютого проведуть бій за титул чемпіона світу за версією IBF. А вже 12 квітня переможець бою вийде на ринг з українським боксером Василем Ломаченком.

Промоутер Лу Дібелла впевнений у перемозі свого клієнта Річарда Коммі в майбутньому поєдинку проти Іси Чаніева за вакантний титул IBF у легкій вазі.

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Більш того, Дібелла вважає, що Коммі в разі лютневої перемоги складе небачену конкуренцію українському чемпіону за версіями WBA і WBO Василю Ломаченку.

"Я очікую, що Коммі чекає успіх в бою з Чанієвим і що він виграє ефектно. Він – фантастичний боксер, який наочно покаже, що перебуває на вершині легкої ваги", – цитує промоутера Boxing Scene.

"Поки ми не заглядаємо далі 2 лютого, але, коли Річард стане чемпіоном світу за версією IBF, ми хочемо зустрітися з Ломаченком. Річард створить йому проблеми, з якими Ломаченко ніколи не стикався", – відзначив Дібелла.

Нагадаємо, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала чемпіона в легкій вазі Василя Ломаченка провести захист титулу проти британця Ентоні Кролли.