Компактний роутер AirPort Express від Apple отримає цікаве оновлення

У другій бета-версії iOS 12 користувачам вдалося виявити цікаве нововведення. Швидше за все, Apple планує включити підтримку бездротового протоколу AirPlay 2 для компактного роутера AirPort Express.

Про це повідомляє iphones.

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Варто зазначити, що ґаджет вже визначається додатком "Дім", але при спробі додавання спливає повідомлення з пропозицією оновити девайс.

Схоже, що Apple планує включити підтримку AirPort Express в якості бездротового аудіоджерела в додатку "Дім". Принаймні, про це ще рік тому заявив Крейг Федеріго, відзначивши, що прохання про додавання AirPlay 2 в AirPort Express компанія обов'язково виконає.

Наразі для того, щоб використовувати AirPort Express з додатком "Дім", потрібно оновити програмне забезпечення за допомогою утиліти AirPort.

Що таке AirPlay 2? Це технологія, яка дає можливість користувачам отримувати потокові трансляції аудіо, відео та фото через бездротовий канал на Apple TV та інших сумісних продуктах. Вона була заснована на програмному забезпеченні Apple AirTunes 2004 року, яке використовувалося головним чином для трансляції аудіо з iTunes на AirPort Express, дозволяючи слухати музику з пристрою Apple в будь-якому місці по домашній бездротовій мережі.

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