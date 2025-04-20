Про це йдеться в розслідуванні німецького видання Handelsblatt, оприлюдненому у п'ятницю, 18 квітня, передає 24 Канал. Зауважимо, що засновниками компанії є росіяни.

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Що відомо про компанію

Згідно з експортними даними, на німецьку фірму припало близько половини постачань хрому до Росії у період із січня 2023 по квітень 2024 року. Їхня вартість, за даними видання, склала 24,2 мільйона євро.

На сайті компанії вказано, що її заснував у 2006 році Володимир Платунов, який зараз є її генеральним директором. Фінансовий директор - Євген Порохня, менеджер з продажу – Олег Крилов. Загалом у компанії працює 21 співробітник.

Handelsblatt пише, що на сайті перераховані шість з них, і всі вони говорять російською. У компанії є представництва в Китаї та Туреччині, а також філії в США та Словенії. Сама фірма називає себе "глобальним сировинним трейдером".

Порохня підтвердив, що вони з Платуновим є громадянами Росії, але вже 28 років мешкають у Німеччині. Вони також мають відповідні податкові номери. Хром закуповують у Південній Африці та доставляють до місця призначення.

На сайті EKC.AG сказано, що в перші роки вона "допомагала німецьким компаніям знаходити постачальників певної сировини, особливо в країнах СНД". Після 2009 року фірма розширила діяльність.

Вказано, що зараз компанія займається по всьому світу "промисловістю та енергетикою, а також промисловими мінералами, такими як хромова руда, сирий боксит, плавлений магнезит, графіт і кварц".

Кому постачали хром

Під час розслідування з'ясувалося, що серед клієнтів EKC.AG у Росії в 2017 році був "Уралвагонзавод", де виробляють бронетехніку для російської армії. Втім, невідомо, чи це було і після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Сам Порохня заявив, що ні. За його словами, Росія не потребує хромової руди, оскільки має власні запаси. Цікаво, що у 2025 році EKC.AG потрапила до санкційного списку Великої Британії, на що у компанії обурилися.

Фінансовий директор назвав це "незаконним". Своєю чергою видання зазначає, що з 2023-го до квітня 2024 року хром не входив до жодного санкційного списку, тому поставки EKC.AG до Росії не порушували жодних обмежень.