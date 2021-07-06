Компанія з Туреччини видобуватиме золото на Дніпропетровщині

Нещодавно турецька компанія "Онур" викупила фірму "Спис Україна". Ця компанія володіє значними надрами золота. Окрім цього, "Онур" планує придбати ще 2 спецдозволи.

Компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi вже багато років будує дороги, мости та споруди в Україні. Але нещодавно вона вирішила розширити свої володіння та зайнятися видобутком надр з українських земель.

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Що було відомо раніше

Наприкінці квітня 2021 року "Онур" стала власником частки у "Спис Україна", що становила 326 гривень.

Згодом до них приєднались ще три компанії і одна фізична особа, що внесли 543 гривні. Уже в червні капітал "Спис Україна" збільшили до 110 882 869 гривень.



"Онур" викупило надра золота в української компанії / Фото Onur Group Ukraine

Золоторудний лот відбувся в електронному форматі

Як повідомляє Держслужба геології та надр у фейсбуці, "золотий" аукціон вперше відбувся у відкритому електронному форматі.

Під час конкурентної боротьби загальна вартість лотів зросла в шість разів – з 6,5 до 38,4 мільйона гривень. У результаті аукціону ділянку на 5 років придбала компанія "Спис Україна" за 5,7 мільйонів гривень.

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Хто володіє ТОВ "Спис України" зараз

За даними YouControl станом на 2 липня 2021 року власниками є:

АТ "Оздогу Сарп Іншаат Маденджілік Турізм Ташимаджилик Ве Тіджарет Анонім Шіркеті" (Туреччина, Чанкая, місто Анкара) – частка в капіталі 19 404 502 гривень;

АТ "Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті" (Туреччина, Чанкая, місто Анкара) – 41 581 076 гривень;

АТ "Четін Ішлетмелері Іншаат Тааххют Проже Мюхендіслік Ташимаджилик Турізм Маденджілік Тіджарет Ве Санаї Анонім Шіркеті" (Туреччина, Чанкая, місто Анкара) – 11 088 287 гривень;

Караахметоглу Емре (Україна, Львів) – 5 544 143 гривень.

ТОВ "Япи Туризм Ве Тіджарет" (Туреччина, Чанкая, місто Анкара) – 33 264 861 гривень.

За даними PROZORRO.Продажі, "Спис Україна" планує видобувати графіт на Хмельниччині, а також каолін (глиниста порода сірого кольору) та пісок на Львівщині.