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Компанія Apple може випустити iPhone з потрійною камерою вже в 2019 році, – ЗМІ

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Компанія Apple може випустити iPhone з потрійною камерою
Компанія Apple може випустити iPhone з потрійною камерою / iTechUa

Наступного року Apple випустить iPhone з потрійною основною камерою. роздільна здатність всіх трьох модулів складе 12 мегапікселів. Варто зазначити, що смартфони з потрійним модулем вже випустила компанія Huawei, це такі моделі як P20 і P20 Pro.

Про це повідомляє тайванське видання Economic Daily News, передає iTechUa.

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У статті Economic Daily News йдеться про те, що потрійна камера iPhone отримає можливість створювати знімки із 5-кратним зумом. Проте достеменно не відомо, яким саме буде цей зум – оптичним, цифровим чи гібридним. Варто зазначити, що iPhone 8 має 5-кратний цифровий зум, а iPhone 8 Plus і iPhone X – 2-кратний оптичний і 10-кратний цифровий.

Якщо чутки підтвердяться, то потрійна камера нового iPhone відрізнятиметься від аналогічного рішення в Huawei P20 і P20 Pro. Ці смартфони оснащені 40-мегапіксельним основним сенсором, 20-мегапіксельним монохромним і 8-мегапіксельним тельовіком з 3-кратним оптичним зумом.

Швидше за все, цього року Apple лише трохи поліпшить камери оновлених iPhone і, ймовірно, додасть можливість 3-кратного оптичного збільшення. Кардинальні оновлення фотоможливостей слід чекати тільки в третьому поколінні безрамкових iPhone.

Теги: Техно Смартфони Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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