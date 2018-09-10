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Компанія Ахметова Vega уклала цікаву угоду з lifecell: деталі

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lifecell поділився ліцензією на мобільний зв'язок з компанією Vega, що належить Ахметову: подробиці
lifecell поділився ліцензією на мобільний зв'язок з компанією Vega, що належить Ахметову: подробиці / Колаж 24 канал

Під час одного з останніх засідань Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) за заявою lifecell було видано копію ліцензії на мобільний зв'язок компанії "Фарлеп-Інвест", яка є більш відомою під торговою маркою Vega та належить холдингу СКМ українського олігарха Ріната Ахметова.

Представники мобільного оператора поки неохоче коментують таку угоду, підкреслюючи лише, що такий крок був потрібним для надання конвергентних послуг, передає "Ліга. Бізнес".

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Як зауважив експерт з питань телеком-ринку у коментарі ресурсу, мобільна ліцензія компанії Vega, перш за все, є потрібною, аби мати можливість запропонувати своїм абонентам домашнього інтернету мобільний доступ.

"Щодо lifecell, то схоже, турецькі бізнесмени, неабияк витратившись на 3G і 4G ліцензії, залишили своє бажання придбати фіксованого оператора та зосередили зусилля на договорах з партнерами, що мають швидкісні оптичні інтернет-мережі. Такий підхід допомагає мобільній компанії трохи наростити базу абонентів, яка знижувалася кілька років поспіль, щоправда за останній період було зафіксовано невеликий підйом", – зазначає він.

За словами фахівця, без партнерських інтернет-провайдерів lifecell було б складно змагатися з пропозиціями таких гігантів, як "Київстар" і Vodafone.

Додамо, два роки тому lifecell також розпорядився видати копію мобільної ліцензії найбільшому в країні кабельному оператору "Воля", а опісля навіть почали ширитися чутки, що турецький холдинг Turkcell, якому власне належить український мобільний оператор, хоче ще придбати "Волю".

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Однак у підсумку "Воля" та lifecell лише вивели лінійку спільних тарифів, куди входять такі послуги, як мобільний зв'язок, мобільний інтернет, домашній інтернет і телебачення.

До слова, СЕО Turkcell Каан Терзіоглу заявив, крім "Волі", його компанія може шукати додаткових партнерів в Україні у сфері проводового бізнесу.

Нагадаємо, з 22 серпня lifecell перевів частину абонентів на 28-денну абонплату замість помісячної. У компанії пояснили такі зміни інфляцією та додали, що для клієнтів зростання вартості послуг буде "незначним" – приблизно на 6 копійок на кожну гривню.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет мобільні пристрої Рінат Ахметов
Джерело: 24 Канал
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