Компанія Amazon запатентувала віртуальну примірювальну

Компанія Amazon запатентувала дзеркало, яке дає змогу віртуально приміряти одяг в інтернеті. Програма переносить зображення користувача у віртуальну реальність.

Про це пише The Verge.

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Так, дзеркало сканує приміщення перед собою для створення віртуальної моделі, а потім визначає особу користувача. Після того, як цей процес завершується, дзеркало об'єднує зображення людини та віртуальний одяг і створює змішану реальність.

Amazon запустив музичний сервіс Amazon Music Unlimited, який підтримує керування як дотиком, так і голосом.

Amazon запатентовала віртуальну примірювальну