Компанія Amazon запатентувала віртуальну примірювальну
19:16, сьогодні 463 Читать новость на русском
Компанія Amazon запатентувала дзеркало, яке дає змогу віртуально приміряти одяг в інтернеті. Програма переносить зображення користувача у віртуальну реальність.
Про це пише The Verge.
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Так, дзеркало сканує приміщення перед собою для створення віртуальної моделі, а потім визначає особу користувача. Після того, як цей процес завершується, дзеркало об'єднує зображення людини та віртуальний одяг і створює змішану реальність.
Amazon запустив музичний сервіс Amazon Music Unlimited, який підтримує керування як дотиком, так і голосом.
Amazon запатентовала віртуальну примірювальну
Джерело: 24 Канал
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