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Компанія AMD анонсувала випуск 32 ядерного процесора Threadripper

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AMD розказали про нове покоління 32 ядерних процесорів Threadripper
AMD розказали про нове покоління 32 ядерних процесорів Threadripper / tehnot.com

На міжнародній комп'ютерній виставці Computex 2018 старший віце-президент AMD Джим Андерсон розповів про новий 32 ядерний, 64 потоковий процесор.

Про це повідомляє The Verge.

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Новий процесор Threadripper може опрацьовувати 64 потоки за один раз, подвоюючи кількість ядер та можливості оригінального Threadripper.

AMD, Threadripper, 32 ядерний процесор
AMD анонсувала друге покоління процесорів Threadripper

Нове покоління чипів Threadripper матимуть підтримку покращених технологій XFR та Precision Boost, а також можуть отримати приріст частот у порівнянні з попередниками.

AMD повідомили, що нові Threadripper виготовлятиметься за анонсованим минулого року 12 нанометровим технологічним процесом.

AMD, Threadripper, 32 ядерний процесор
Новий Threadripper матиме 32 ядра та опрацьовуватиме 64 потоки за раз

Джим Андерсон зауважив, що процесор стане доступним для придбання в третьому кварталі 2018 року.

Нагадаємо, що Компанія AMD планує розширити асортимент процесорів для ноутбуків Ryzen Mobile високопродуктивними рішеннями H-серії. Варто зазначити, що спочатку ця лінійка чипів буде представлена двома моделями: Ryzen 7 2800H та Ryzen 5 2600H.

Теги: Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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