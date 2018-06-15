Компанія AMD розробляє ексклюзивні комплектуючі до PlayStation 5

Чутки про те, що в PS5 використовувати GPU на основі архітектури Navi ходили вже давно, проте тепер в мережі з’явилася інформація, що компанія AMD розробила графічний процесор ексклюзивно для нової ігрової консолі.

Про це повідомляє Forbes.

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Ще кілька місяців тому в мережі з'явилася інформація, що міфічна PlayStation 5 отримає кастомний GPU, який базується на новому поколінні графічних прискорювачів AMD, а центральним процесором стане 8-ядерний чіп з архітектурою Zen або Zen +.

Тепер же журналісти повідомляють, що виробник не просто надає Sony свої комплектуючі, але створює їх спеціально для PS5. Преса пов'язує таке рішення з тим, що компанія прагне до більш стабільних показників прибутку. Орієнтуватися на великих замовників, судячи з усього, вигідніше, ніж озиратися на споживчий сегмент.

Не обійшлася преса і без подробиць про саму Navi. Navi 10 – перший GPU нового покоління, який може вийти в кінці 2019 – початку 2020 року, а більш потужний Navi 20, призначений в тому числі і для геймерів, лише в 2021 році.



AMD розробляє комплектуючі до PlayStation 5

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Чутки про багатокристальні відеоядра не підтвердилися: Девід Венг, голава підрозділу Radeon Technologies Group, підтвердив, що вони дійсно зацікавлені технологією MCM, але найближчим часом компанія не планує використовувати її в своїх продуктах. Новинка, таким чином, буде традиційним монолітним процесором з наскрізним застосуванням шини Infinity Fabric. Процесорні ядра, ядра графічного прискорювача а також самі GPU і CPU будуть з'єднані однаковим інтерфейсом, а це дозволить знизити накладні витрати при серйозних навантаженнях.

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