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Компанія AMD збільшила частку власних процесорів на ринку настільних ПК

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Компанія AMD збільшила частку власних процесорів на ринку настільних ПК
Компанія AMD збільшила частку власних процесорів на ринку настільних ПК / Фото з вільних джерел

Акції Advanced Micro Devices (AMD) виросли на 1,7% за день після публікації звіту аналітика компанії Susquehanna Кристофера Ролландо. Варто зазначити, що в ньому експерт зазначив, що AMD збільшує свою присутність на ринку процесорів для настільних ПК завдяки чіпам Ryzen, проте мобільні Ryzen досі ніяк не впливають на ринок ноутбуків.

Про це повідомляє ресурс 3D News.

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За даними Ролландо, в поточному кварталі компанія займає 15,2% ринку настільних процесорів, а також збільшила частку в секторі CPU для вбудованих систем і серверів. Але, на жаль, чіпи Ryzen Mobile наразі, за даними аналітиків, складають всього лише 0,5% від сукупного ринку ноутбуків.

В цілому справи на ринку мобільних ПК у AMD зараз дуже погані. Частка всіх процесорів компанії в цьому секторі, за даними на другий квартал 2018 року, досягла нового рекордного за довгий час мінімуму: всього лише 3,2%.

Щодо майбутнього Intel Крістофер Ролландо налаштований оптимістично: на його думку, підвищення середньої відпускної ціни процесорів компанії для ринку ПК дозволить гігантові збільшити показники прибутку. За останній рік акції AMD виросли на 39%, а акції Intel – на 55% за той же період.

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Теги: Техно Ґаджети ноутбук AMD Intel
Джерело: 24 Канал
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