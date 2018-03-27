Компанія Apple офіційно представила свій найдоступніший iPad: фото і відео

27 березня під час презентації в Чикаго компанія Apple офіційно представила свій новий бюджетний планшет iPad 9.7 (2018). Він має підтримку стилуса Pencil, який раніше був сумісний тільки з планшетними комп'ютерами з модельного ряду iPad Pro.

Про це пише akket.com.

У компанії запевнили, це "найдоступніший планшет", який допоможе студентам і викладачам розкрити свої приховані таланти.

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Новий iPad коштує трохи більше 8 тисяч гривень

iPad 9.7 (2018) оснащений 9,7-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю +1536 на 2048 пікселів (3: 4), сканером відбитків пальців Touch ID (першого покоління), 4-ядерним процесором Apple A10 Fusion (використовується в iPhone 7 і iPhone 7 Plus), камерою FaceTime з підтримкою запису HD-відео, основний 8 Мп камерою, LTE-модемом зі швидкістю передачі даних до 300 Мбіт/с, а також 2 ГБ оперативної пам'яті.

Планшет сумісний з технологією доповненої реальності AR, якою власники iPhone, iPad і iPod Touch можуть користуватись після релізу операційної системи iOS 11 в 2017 році.

Вартість нового iPad 329 доларів (близько 8600 гривень). При цьому навчальні заклади у США зможуть придбати його зі знижкою - за 299 доларів (7800 грн).

Новинка від Apple сумісна з технологією Split View, що дає змогу розділити екран планшета на дві частини, щоб, наприклад, одночасно набирати якийсь текст.

Навчальні заклади у США зможуть купити новинку зі знижкою

Новий iPad