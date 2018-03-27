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Компанія Apple презентувала новий стилус до iPad Pro: відео

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Компанія Apple презентувала новий стилус до iPad Pro
Компанія Apple презентувала новий стилус до iPad Pro / Фото з вільних джерел

У вівторок, 27 березня, під час презентації в Чикаго компанія Apple провела презентацію, на якій представила нову версію iPad, яка орієнтована на школярів та студентів. На цій же презентації продемонстрували аксесуари до нового девайсу: стилус, чохол та клавіатуру.

Про це повідомляє The Verge.

Оригінальний стилус був презентований в 2015 році та з тих пір продається як додатковий аксесуар для iPad Pro за ціною 99 доларів (близько 2600 гривень).

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Новий стилус від компанії Apple отримав назву Crayon та розробили його спільно з компанією Logitech. Новинка буде коштувати лише 49 доларів (близько 1300 гривень), на противагу 99 доларам, як було раніше.

Дивіться відео презентації iPad Pro та Apple Pencil

Крім того, Apple також анонсувала новий чохол і клавіатуру для iPad, проте ніяких подробиць про пристрої розробники поки не розкривають. Варто зазначити, що наступна презентація компанії буде проведена з 4 до 8 червня.

Раніше "24" повідомляв, що компанія Apple офіційно представила свій новий бюджетний планшет iPad 9.7 (2018). Він має підтримку стилуса Pencil, який раніше був сумісний тільки з планшетними комп'ютерами з модельного ряду iPad Pro.

Теги: Новини США Ґаджети Apple Техно
Джерело: 24 Канал
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