Компанія ASRock презентувала потужний графічний прискорювач: фото, характеристики

Нещодавно компанія ASRock офіційно представили графічний прискорювач Phantom Gaming M1 Radeon RX 570. Він оснащений відносно простою системою охолодження і створювався для видобутку криптовалют, про що свідчить наявність лише одного відеовиходу.

Технічні характеристики нового прискорювача ASRock опублікували на офіційному сайті.

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Відеокарта ASRock Phantom Gaming M1 Radeon RX 570 має 2048 потокових процесорів Polaris, які працюють на частоті до 1293 МГц в режимі операційної системи. Підсистема пам’яті представлена 4 або 8 Гбайтами GDDR5 з 256-розрядною шиною та ефективною частотою близько 7000 МГц. Додаткове джерело живлення підключається через шестиконтактний роз’єм PCI-E Power.



Phantom Gaming M1 Radeon RX 570 має хорошу систему охолодження

Система охолодження ASRock Phantom Gaming M1 Radeon RX 570 займає два слота розширення і включає в себе алюмінієвий радіатор із мідною основою, який пронизаний декількома теплотрубками. Також є один 80-міліметровий вентилятор на подвійному шарикопідшипнику. Для виводу зображень, як вже згадувалось, доступний лише один роз’єм – DVI-D.



Phantom Gaming M1 Radeon RX 570 має лише один відеовихід

В продаж графічний адаптер ASRock Phantom Gaming M1 Radeon RX 570 надійде найближчим часом. Проте вартість відеокарти не була оголошена.