Компанія BenQ оновила серію бюджетних проекторів

Тайванська компанія BenQ оновила свій модельний ряд проекторів серії M500. Так, серія поповнилась моделями MH535 з роздільною здатністю FullHD, MW535 з роздільною здатністю WXGA, MX535 з роздільною здатністю XGA та MS535 з дозволом SVGA.

Про це повідомляє itnews.com.ua.

Кожна з нових моделей поєднує необхідний набір функцій і при цьому має бюджетну вартість.

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Усі нові проектори мають яскравість 3600 ANSI люмен, тобто користувач отримає чітке зображення при будь-якому освітленні без втрати якості. Пристрої мають найвищий у своєму класі рівень ANSI контрастності 15000: 1, тож зображення є максимально детальним навіть у освітленому приміщенні.

Проектори Series M500 мають два HDMI входи і два входи VGA, тож користувач може використовувати проектори для різних бізнес-задач.

Бюджетна лінійка проекторів BenQ серії M500

Пристрої з оновленої лінійки отримали новий об'єктив, що складається із лінз з оптичного скла, зі збільшеною потужністю до 1,2. Цей показник також є унікальним для такого цінового діапазону пристроїв.

Проектори BenQ Series M500 отримали білий корпус із спеціальним захистом від бруду. Вони зручні в переносі і прості в управлінні завдяки інтуїтивному інтерфейсу.

Щоправда точна вартість пристроїв наразі невідома.

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