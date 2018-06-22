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Компанія Bose представила навушники для сну sleepbuds: особливості новинки

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Bose випустила навушники для сну за 250 доларів
Bose випустила навушники для сну за 250 доларів / Engadget

Компанія Bose оголосила про старт продажів незвичних навушників sleepbuds. Їх анонсували ще минулого року на майданчику Indiegogo. Проте найцікавіше в новинці те, що не заважаючи на високу ціну, вони не призначені для відтворення музики чи розмов телефоном.

Про це повідомляє Engadget.

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Bose sleepbuds є повністю бездротові навушники, розроблені для використання під час сну. Вони досить компактні, а спеціальне кріплення не дає пристрою випасти з вух. За рахунок незвичайної конструкції навушники пасивно блокують зовнішні шуми, щоб нічого не заважало користувачу спати.

Bose sleepbuds
Bose sleepbuds відтворюють 10 розслабляючих композицій

Другою "фішкою" sleepbuds стала можливість відтворювати 10 розслабляючих аудіодоріжок, які заглушають звук хропіння, собак або дорожнього трафіку. Вибрати потрібний запис і його тривалість можна через фірмовий мобільний додаток для Android та iOS. В майбутньому Bose обіцяє поповнювати колекцію новими звуками.

Bose sleepbuds
Чохол до Bose sleepbuds також заряджає новинку

Поставляються навушники в спеціальному кейсі, який також слугує для підзарядки. Від одного заряду sleepbuds здатні пропрацювати до 16 годин – в середньому дві ночі. У додатку можна вказати тривалість роботи під час сну.

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Наразу Bose sleepbuds доступні лише в США і Канаді, а їх ціна складає 250 доларів (близько 6 576 гривень). Проте компанія планує випустити навушники і на інших ринках.  

Презентація Bose sleepbuds – дивіться відео

 

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Теги: Новини США Ґаджети Техно Ціни
Джерело: 24 Канал
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