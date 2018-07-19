11:27
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

Компанія Corning презентувала скло для смартфонів Gorilla Glass 6: чим цікава новинка

453 Читать новость на русском
Компанія Corning презентувала скло для смартфонів Gorilla Glass 6
Компанія Corning презентувала скло для смартфонів Gorilla Glass 6 / Фото з вільних джерел

Компанія Corning – лідер в галузі загартованого скла для мобільних пристроїв – представила шосте покоління Gorilla Glass. Основний акцент при створенні новинки був зроблений на ударостійкість: тестування підтвердило, що живучість смартфонів при падінні виросте більш ніж на 35%.

Про це повідомляє Digital Trends.

Читайте також: Embr Wave – інноваційний браслет, який допоможе освіжитися влітку та зігріє взимку

Нове хімічно загартоване скло Corning Gorilla Glass 6 здатне пережити 15 падінь з висоти одного метра не розбившись. Для порівняння, попереднє покоління могло пережити до 11 падінь в аналогічних умовах.

Згідно з дослідженнями компанії Corning, користувачі кидають свої смартфони в середньому близько 7 разів на рік. Навіть з урахуванням того, що в реальному житті падіння часто стається далеко не в лабораторних умовах, нова технологія виготовлення подарує пристрою неабиякий запас міцності.

Ще одним нововведенням від Corning стала технологія друку на скляних поверхнях без шкоди для їх міцності. Під час презентації компанія продемонструвала кілька варіантів подібного дизайну, наприклад, скло з принтом під дерево.

Також були представлені Gorilla Glass DX та Gorilla Glass DX +, які призначені спеціально для смарт-годинників. На особливу увагу заслуговують оптичні показники новинки: кількість відблисків знизилася на 75% в порівнянні зі звичайним склом. Gorilla Glass DX + стійкіше до подряпин, але і трохи дорожче Gorilla Glass DX.

Читайте також: Dell готує ноутбук-трансформер: як він виглядатиме

Точних даних про те, які смартфони першими отримають Corning Gorilla Glass 6, поки немає. Але представники компанії стверджують, що ґаджети з дисплеями нового покоління варто очікувати вже до кінця цього року.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи: де найменше?
сьогодні, 10:02 Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи: де найменше?
972
Виталию Кличку 47 – интересные факты из жизни
сьогодні, 08:46 Виталию Кличку 47 – интересные факты из жизни
Блог Медіа 728
Оператор влучно потролив мера Москви: знімав інтерв'ю з локшиною на вухах
сьогодні, 10:22 Оператор влучно потролив мера Москви: знімав інтерв'ю з локшиною на вухах
374
Кривенькі зуби і товстенька: як виглядала Ольга Фреймут у 20 років
сьогодні, 09:01 Кривенькі зуби і товстенька: як виглядала Ольга Фреймут у 20 років
2695
Почему мир меняется так быстро, что люди не успевают адаптироваться
сьогодні, 08:00 Почему мир меняется так быстро, что люди не успевают адаптироваться
Павло Казарін 426
"Він виявився таким, як усі": фіналістка шоу "Холостяк" Галя прокоментувала свій вихід з проекту
 26 травня , 14:56
Ігоря Плотницького арештували, – російські ЗМІ
 25 січня , 18:32
Вакарчук вкотре прокоментував свої президентські амбіції та зробив заяву про політику
 5 червня , 14:24
Потужна злива в Івано-Франківську перетворила вулиці на ріки: фото і відео
 29 червня , 18:45
Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції
 31 травня , 12:13
Що відомо про Xiaomi Mi Band 3: характеристика та дата виходу
2 квітня , 14:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук