Компанія Corning презентувала скло для смартфонів Gorilla Glass 6: чим цікава новинка

Компанія Corning – лідер в галузі загартованого скла для мобільних пристроїв – представила шосте покоління Gorilla Glass. Основний акцент при створенні новинки був зроблений на ударостійкість: тестування підтвердило, що живучість смартфонів при падінні виросте більш ніж на 35%.

Про це повідомляє Digital Trends.

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Нове хімічно загартоване скло Corning Gorilla Glass 6 здатне пережити 15 падінь з висоти одного метра не розбившись. Для порівняння, попереднє покоління могло пережити до 11 падінь в аналогічних умовах.

Згідно з дослідженнями компанії Corning, користувачі кидають свої смартфони в середньому близько 7 разів на рік. Навіть з урахуванням того, що в реальному житті падіння часто стається далеко не в лабораторних умовах, нова технологія виготовлення подарує пристрою неабиякий запас міцності.

Ще одним нововведенням від Corning стала технологія друку на скляних поверхнях без шкоди для їх міцності. Під час презентації компанія продемонструвала кілька варіантів подібного дизайну, наприклад, скло з принтом під дерево.

Також були представлені Gorilla Glass DX та Gorilla Glass DX +, які призначені спеціально для смарт-годинників. На особливу увагу заслуговують оптичні показники новинки: кількість відблисків знизилася на 75% в порівнянні зі звичайним склом. Gorilla Glass DX + стійкіше до подряпин, але і трохи дорожче Gorilla Glass DX.

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Точних даних про те, які смартфони першими отримають Corning Gorilla Glass 6, поки немає. Але представники компанії стверджують, що ґаджети з дисплеями нового покоління варто очікувати вже до кінця цього року.

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