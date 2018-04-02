Компанія CRH в Україні провела майстер-клас для дітей працівників

Робота зближує. ПАТ "Миколаївцемент" компанії CRH провів для дітей працівників майстер-клас пасхального декору.

Сім’ї малювали писанки та оздоблювали великодні кошики.

"Ми робили різні бантики, приклеювали квіточки, біжутерію, мереживо. Все виходило", – поділилась Катерина Жукова, яка оздобила кошик.

"Робив такі крапочки, потім занурював в жовте, потім в синє. Таку писанку я зробив вперше", – сказав Денис Верещинський.

"Тільки розпочалися такі свята – сімейні, які дійсно дозволяють нам всім познайомитися ближче з іншими сім’ями інших працівників. І тим більше навчити дітей українських гарних традицій", – зазначила Оксана Пахолок.

Такі ж майстер-класи відбулися на заводах компанії в Одесі та Кам’янці-Подільському. Участь взяли понад 130 дітей працівників.

"ПАТ "Миколаївцемент" вже 5 років входить до міжнародної групи CRH. Згідно стратегії компанії, окрім високих стандартів ведення бізнесу, ми також проводимо соціально-відповідальну політику, до якої намагаємося залучати наших працівників, а також їхні родини", – пояснив голова правління ПАТ "Миколаївцемент" Андрій Звіринський.

Компанія CRH – лідер на цементному ринку України. Підприємство виробляє цемент, щебінь, товарний бетон і залізобетонні вироби.