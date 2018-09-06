Компанія дружини Медведчука Оксани Марченко буде видобувати нафту в Росії

Дружина лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко контролює компанію, яка виграла конкурс на освоєння одного із трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії.

Про це йдеться у розслідуванні "Нафта для куми Путіна" від журналістів програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший".

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Як з’ясували журналісти, за даними кіпрського реєстру, Оксана Марченко є єдиним засновником кіпрської фірми Tumillon Investments LTD.



Дані кіпрського реєстру

Ця фірма на 100% володіє іншою кіпрською фірмою – Ventolor Holding LTD.​



Дані кіпрського реєстру

Ventolor Holding LTD, зі свого боку, володіє часткою в 50,1% російського ТОВ "НЗНП Трейд".



Дані кіпрського реєстру

"НЗНП Трейд" у 2015 році виграла конкурс на право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському автономному окрузі Російської Федерації. Це одне з трьох найбільших російських нафтогазових родовищ. Сумарні запаси нафти оцінюють у 123,7 мільйона тон газу – у 3 439 мільйонів кубічних метрів.



Власність Оксани Марченко

Як писав російський "Коммерсант", з умовами конкурсу не погоджувалася державна компанія "Роснефть", і навіть позивалася до суду. Згідно з повідомленням, серед умов конкурсу була переробка видобутої нафти у Ростовській області, де діє лише один нафтопереробний завод – Новошахтинський нафтопереробний завод (НЗНП). І "НЗНП Трейд" на момент конкурсу був афільованим із Новошахтинським заводом.

Таким чином, повідомляли російські ЗМІ, "Гавриківське родовище очікувано несподівано дісталося "НЗНП Трейд".

"Чи можна припустити, що телеведуча і учасниця "Танців із зірками" має талант справжнього нафтотрейдера, і у перерві між телепроектами просто вирішила видобувати нафту з Гавриківського родовища у Ханти-Мансійському автономному окрузі? Чи все ж варто не забувати, хто її чоловік? І хто кум? І що можна здогадатися про те, чий цей бізнес насправді, як і про те, на яку політичну силу він працюватиме", – йдеться у розслідуванні.

На сайті компанії "НЗНП Трейд" ідеться, що наразі видобуток нафти не здійснюється. Водночас відбувається активна закупівля обладнання для освоєння Гавриківського родовища.

"Схеми" надіслали запит до Новошахтинського заводу нафтопродуктів із питанням щодо потенційних покупців, але на момент публікації відповіді не отримали. Водночас аналітик UPECO Олександр Сіренко припускає, що ринком збуту можуть бути непідконтрольні українській владі території Донбасу, оскільки Ростовська область межує з Україною.

Оксана Марченко та Віктор Медведчук також поки що не відповіли на запити журналістів програми.