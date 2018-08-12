Компанія Ernest скасувала 2 рейси з Італії в Україну та у зворотному напрямку
У неділю, 12 серпня, Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про скасування двох рейсів компанії Ernest. Це рейси з Італії в Україну та з України в Італію.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці аеропорту.
У повідомленні уточнили, що 12 серпня скасовані рейси №ERN223 Мілан Бергамо – Львів та №ERN224 Львів – Мілан Бергамо 12.08.2018 скасовано.
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В аеропорту додали, що пасажири будуть попереджені про скасування цих рейсів. При цьому авіакомпанія не вказала причини скасування рейсів.
Джерело: 24 канал
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