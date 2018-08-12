Компанія Ernest скасувала 2 рейси з Італії в Україну та у зворотному напрямку

Компанія Ernest скасувала 2 рейси з Італії в Україну / Ілюстративне фото

У неділю, 12 серпня, Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про скасування двох рейсів компанії Ernest. Це рейси з Італії в Україну та з України в Італію.