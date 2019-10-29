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      Компанія "Фармак" ознайомила журналістів із історією виробництва лікарського засобу "Корвалол"

      Нова тема 22 Читать новость на русском

      Боротьба за бренд триває. Компанія "Фармак" більше 15 років намагається довести право власності на торгову марку "Корвалол".

      Ще у 2010 господарські суди всіх інстанцій постановили – "Фармак" – єдиний виробник цих ліків, проте компанія "Дарниця" продовжує випускати препарат з аналогічною назвою. Аби розставити всі крапки над "і", журналістів запросили ознайомитися із процесом виробництва цього препарату.

      "Створення бренду – це дуже складна робота, щоб донести до кінцевого споживача інформацію про всі переваги продукту. Зараз відбувається така ситуація, коли на цю назву претендує ще один виробник. Так, це дуже легкий шлях, але ми все ж таки знаходимось в нормальному, врегульованому і цивілізованому ринку. І дуже хотілось би, щоб ці правила – писані і не писані, щоб вони відповідали дійсності і такі речі не відбувались", – розповіла директор з маркетингу та продажів АТ "Фармак" Сусана Халілова.

      Єдиним виробником лікарського засобу "Корвалол", що є аналогом німецького "Валокордину" з середини минулого сторіччя, був хіміко-фармацевтичний завод імені Ломоносова. У 1991 році правонаступником підприємства стала компанія "Фармак", яка й продовжила виробництво "Корвалолу". В той же час, про монополію на ринку мова не йде, стверджують юристи.

      "Сам продукт – лікарський засіб "Корвалол" – він абсолютно не захищений якимось правами інтелектуальної власності, тобто будь-який виробник, який розробив цей препарат, зареєстрував, розробив досьє, пройшов всі дозвільні процедури, має право виробляти. Головна умова у тому, що має розробити свій власний бренд, створити власну марку під якою виробляти цей продукт. Тому монополії не може існувати на ринку. Альтернатива завжди є і альтернатива є у вигляді добросовісної конкуренції", – зазначив директор із правового забезпечення АТ "Фармак" Дмитро Таранчук.

      Нині торгова марка "Корвалол" захищена у 15 країнах Європи та Середньої Азії. Тож виробник планує і надалі відстоювати свою інтелектуальну власність у суді.

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      Теги: Новини України Ліки
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