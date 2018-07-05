Компанія Gigabyte випустить яскраву оперативну пам'ять: особливості новинки

Компанія Gigabyte Technology продовжує розширювати асортимент продуктів, які випускаються під геймерським брендом Aorus. Напередодні тайванський вендор анонсував надходження в продаж комплектів оперативної пам'яті Aorus RGB стандарту DDR4.

Про це повідомляє Overclockers.

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Варто зазначити, що спочатку в продаж надійде набір Aorus RGB, який складається з двох 8-гігабайтних планок DDR4-3200 і пари модулів-пустушок Infused Demo Module, які повинні прикрасити порожні слоти на материнській платі. Формула затримок має вигляд 16-18-18-38, а штатна напруга дорівнює 1,35 В. До сильних сторін комплекту виробник відносить використання мікросхем Samsung B-die і радіаторів з 2-міліметрового алюмінію, підтримку оверклокерских профілів Intel XMP 2.0 і довічну гарантію.

Однією з головних особливостей нової пам'яті, як неважко здогадатися з назви, стала наявність світлодіодного RGB-підсвічування. Світіння як "справжніх" планок, так і модулів-пустушок можна синхронізувати з іншими компонентами системи через утиліту RGB Fusion.

Щодо рекомендованої вартісті 16-гігабайтного комплекту пам'яті Aorus RGB DDR4-3200 зараз ніякої інформації не надійшло.

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