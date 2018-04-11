Американська компанія презентувала розумну колонку для дому Google Home

Компанія Google презентувала колонку для дому Google Home. Це центральна одиниця розумного будинку від Google. Google Home дуже схожий на такий пристрій, як Amazon Echo, має тісну інтеграцію з усіма продуктами Google, в тому числі з новим Assistant, покликаним поліпшити голосову взаємодію з додатком Google Now.

Про це повідомляє AndroidInsider.ru.

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Сама колонка невелика і менша, ніж інші розумні колонки, однак це не минуло безслідно і якість звуку постраждала. Вага колонки складає 477 грам, висота 14,3 сантиметра, а діаметр 9,6 сантиметра. Верхня частина нахилена для того, щоб зручніше було керувати сенсорною панеллю і зчитувати з неї інформацію, яка виводиться у вигляді кольорових крапок.



Google Home в порівнянні з розумню колонкою Amazon Echo

Для початку роботи з колонкою треба буде завантажити додаток Google Home. Коли додаток буде завантажено, аби активувати колонку, треба буде всього лише слідувати інструкціям. При цьому, під час налаштування додаток сам запропонує підключити Google музику або Spotify, написавши, що він безкоштовний. Якщо є аккаунт, то підв'язуємо девайс до нього і спокійно слухаємо, а якщо аккаунта немає, то музику можна відтворювати через Bluetooth.

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Якщо все ж повернутися до звуку, то він взагалі не вразив. У реальному житті бас в колонці не надто чіткий, а середні частоти змішані в єдину кашу. Хоча, не можна не відзначити, що деякі композиції, де є чіткий бас, будуть звучати непогано. Тому звук можна назвати "звуком на любителя".



Керувати Google Home можна за допомогою кольових крапок на дисплеї

В основі колонки два низькочастотних динаміка і один твіттер, розташовані вони з трьох сторін, а з четвертої знаходиться роз'єм для підключення до розетки, так як вбудованого акумулятора колонка не має. Трохи нижче знаходиться роз'єм microUSB, який потрібен в основному для перепрошивки пристрою, так як більше нічого не дозволяє зробити.

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Всі три динаміка дводюймові, а доступ до них і до гнізда можна отримати знявши накладку з сіткою. Її досить просто потягнути вниз і вона відстібається. Кріплення магнітне і дуже приємне. Усередині знаходяться направляючі, які дозволять встановити накладку правильно. При бажанні її можна замінити на іншу, додавши в дизайн індивідуальності.



Динаміки та порти Google Home "ховаються" за сіточкою

Управляти можна за допомогою голосу, а можна за допомогою верхньої панелі. Для зміни гучності треба провести пальцем по колу, для включення асистента – довге натискання, а для того, аби поставити трек на паузу – коротке. Якщо не хочеться, щоб колонка слухала вас постійно, досить вимкнути мікрофон, натиснувши кнопку на задній панелі.



На Google Home можна відключити розпізнавання голосу

Спілкування відбувається поки тільки англійською, але вимову колонка розуміє добре тому проблем з цим бути не повинно. Так само вона в деякій мірі розуміє контекст, що дозволить будувати більш продуктивний діалог, ніж з тією ж Siri і Алексою. Корисною буде функція перекладу, і функція пошуку, яка по суті є базовою для Google. Наприклад, коли вам стало цікаво хто такий Джаред Лето, можна буде запитати та отримати коротку і зрозумілу відповідь.

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Вартість Google Home в США складає 129 доларів (близько 3350 гривень), що зовсім не багато з огляду на її можливості і те, що конкурент від Apple, який володіє значно меншою функціональністю, коштує в кілька разів дорожче.

Презентація розумнлї колинки для дому Google Home – дивіться відео