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Компанія HP презентувала оновлені ноутбуки лінійки Pavilion

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Компанія HP презентувала оновлені ноутбуки лінійки Pavilion
Компанія HP презентувала оновлені ноутбуки лінійки Pavilion / Фото з вільних джерел

Американська компанія HP продовжує оновлювати асортимент персональних комп’ютерів. Цього разу редизайн зачепив класичні ноутбуки лінійки Pavilion.

Про це повідомляє портал "ТОнеТО".

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Першою відмінністю оновлених лептопів від старіших версій стала товщина. Ноутбук «схуд» на 2 міліметри. Окрім того, зменшилась і ширина рамок навколо дисплея. Покупці зможуть обирати між декількома варіантами кольорового виконання включаючи Mineral Silver (сріблястий), Pale Gold (золотистий), Sapphire Blue (синій), Tranquil Pink (рожевий) та Ceramic White (білий).

Оновлений HP Pavilion 2018
Оновлений HP Pavilion 2018

В лінійку увійшли моделі з 14- та 15,6-дюймовим екраном. Виробник пропонує варіанти з роздільною здатністю HD 1366 × 768 пікселів та Full HD 1920 × 1080 пікселів. Для деяких модифікацій доступна інсталяція панелі з підтримкою сенсорного управління.

Лептопи HP Pavilion 14 комплектуються процесорами Intel Core U-Series восьмого покоління. Для НР Pavilion 15 також доступні чіпи AMD Ryzen 3 і Ryzen 5. Опціонально можлива інсталяція дискретного графічного прискорювача NVIDIA або AMD.

Компанія HP оновлює лінійку своїх ноутбуків Pavilion
Компанія HP оновлює лінійку своїх ноутбуків Pavilion

Об'єм оперативної пам'яті складає 8 Гбайт. За бажанням замовників портативні комп'ютери можуть бути обладнані твердотілим накопичувачем місткістю до 512 Гбайт або жорстким диском місткістю до 2 Тбайт. Для деяких версій також доступна інсталяція модуля Intel Optane.

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Серед іншого варто виділити аудіосистему B & O Play, порти USB 3.1 Type-C і Type-A, інтерфейс HDMI, рідер SD-карт. Ноутбуки постачаються із встановленою операційною системою Windows 10.

Очікується, що продаж оновлених HP Pavilion розпочнеться вже в травні-червні цього року.

Теги: Новини США Техно Ґаджети ноутбук HP
Джерело: 24 Канал
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