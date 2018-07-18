Компанія "Київстар" змінює президента, – ЗМІ

Петро Чернишов, який прийшов у "Київстар" у 2014 році, покидає посаду президента компанії. Натомість на його місце має прийти директор Beeline у Казахстані.

Зокрема, так переконує LIGA.net з посиланням на три інформованих джерела на телекомунікаційному ринку.

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За словами одного із співрозмовників, замість Чернишова в Україні буде призначено генерального директора Beeline у Казахстані Олександра Комарова.

Як підкреслюється у матеріалі, заяву щодо нового директора "Київстар" має зробити найближчими днями.

Додамо, відповідно до даних ресурсу Smida, Петра Чернишова був перепризначено на посаду президента "Київстару" з 14 липня 2017 року терміном на 1 рік – до 13 липня 2018 року. Повідомлень про те, що терміни змінювалися або відбулося подальше перепризначення, поки не було.

Про причини зміни керівника одного із найбільших операторів країни поки немає однозначної відповіді. Так, дехто припускає, що його змушують піти.

"Є ще одне припущення: Чернишов в інтерв'ю заявив про те, що президент Петро Порошенко порушив закон, перервавши тендер 4G. Для менеджера такого рівня дипломатія щодо перших осіб держави – перш за все. І подібні висловлювання просто є неприпустимими", – підкреслила голова телекомунікаційної палати України Тетяна Попова.

Додамо, що Петро Чернишов відразу ж після цього інциденту виправився, заявивши, у нього не було причин критикувати дії президента.

Нагадаємо, з 1 липня "Київстар" і два інших українських оператори розширили зону покриття мобільного інтернету за технологією 4G в Україні.

Чим запам’ятався Петро Чернишов у "Київстарі"? Петро Чернишов очолив компанію 25 червня 2014 року, покинувши керівну посаду у Carlsberg Україна, що займається пивоварінням. Він зайняв місце засновника "Київстару" Ігоря Литовченка, який пробув на посаді президента компанії 20 років. У грудні 2015 року росіянин Петро Чернишов отримав українське громадянство. З лютого 2018 року він отримав посаду СЕО "Бізнес Одиниці Євразія VEON". У 2015 році за керівництва Чернишова "Київстар" запустив 3G, а у 2018-му й 4G. Що стосується абонентської бази Київстар, то, за даними оператора, за період 2014-2018 вона виросла на кілька сотень тисяч осіб (сім-карт) і зараз складає близько 26,5 мільйона. В останні роки доходи компанії росли, завдяки запуску мереж мобільного інтернету. Серед іншого, в 2015 році компанія пройшла рестайлінг.