13:10
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Компанія "Київстар" змінює президента, – ЗМІ

312 Читать новость на русском
Петро Чернишов покидає посаду президента "Київстару", – ЗМІ
Петро Чернишов покидає посаду президента "Київстару", – ЗМІ / Соцмережі

Петро Чернишов, який прийшов у "Київстар" у 2014 році, покидає посаду президента компанії. Натомість на його місце має прийти директор Beeline у Казахстані.

Зокрема, так переконує LIGA.net з посиланням на три інформованих джерела на телекомунікаційному ринку.

Читайте також: "Замінували" головний офіс "Київстару": поліція перевіряє інформацію

За словами одного із співрозмовників, замість Чернишова в Україні буде призначено генерального директора Beeline у Казахстані Олександра Комарова.

Як підкреслюється у матеріалі, заяву щодо нового директора "Київстар" має зробити найближчими днями.

Додамо, відповідно до даних ресурсу Smida, Петра Чернишова був перепризначено на посаду президента "Київстару" з 14 липня 2017 року терміном на 1 рік – до 13 липня 2018 року. Повідомлень про те, що терміни змінювалися або відбулося подальше перепризначення, поки не було.

Про причини зміни керівника одного із найбільших операторів країни поки немає однозначної відповіді. Так, дехто припускає, що його змушують піти.

"Є ще одне припущення: Чернишов в інтерв'ю заявив про те, що президент Петро Порошенко порушив закон, перервавши тендер 4G. Для менеджера такого рівня дипломатія щодо перших осіб держави – перш за все. І подібні висловлювання просто є неприпустимими", – підкреслила голова телекомунікаційної палати України Тетяна Попова.

Додамо, що Петро Чернишов відразу ж після цього інциденту виправився, заявивши, у нього не було причин критикувати дії президента.

Нагадаємо, з 1 липня "Київстар" і два інших українських оператори розширили зону покриття мобільного інтернету за технологією 4G в Україні.

Чим запам’ятався Петро Чернишов у "Київстарі"? Петро Чернишов очолив компанію 25 червня 2014 року, покинувши керівну посаду у Carlsberg Україна, що займається пивоварінням. Він зайняв місце засновника "Київстару" Ігоря Литовченка, який пробув на посаді президента компанії 20 років. У грудні 2015 року росіянин Петро Чернишов отримав українське громадянство. З лютого 2018 року він отримав посаду СЕО "Бізнес Одиниці Євразія VEON". У 2015 році за керівництва Чернишова "Київстар" запустив 3G, а у 2018-му й 4G. Що стосується абонентської бази Київстар, то, за даними оператора, за період 2014-2018 вона виросла на кілька сотень тисяч осіб (сім-карт) і зараз складає близько 26,5 мільйона. В останні роки доходи компанії росли, завдяки запуску мереж мобільного інтернету. Серед іншого, в 2015 році компанія пройшла рестайлінг.

Теги: Новини України Техно мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто купує псевдожурналістам "корочки" і кого насправді треба вигнати з Верховної Ради
сьогодні, 13:00 Хто купує псевдожурналістам "корочки" і кого насправді треба вигнати з Верховної Ради
Тетяна Мартинюк 48
Правові колізії: чому ніхто не може зупинити російську гібридну агресію
сьогодні, 12:01 Правові колізії: чому ніхто не може зупинити російську гібридну агресію
Олексій Чибісов 442
Toyota та інші: автовиробники назвали топ-10 нових автівок, які купували українці
сьогодні, 11:01 Toyota та інші: автовиробники назвали топ-10 нових автівок, які купували українці
402
Відбулася довгоочікувана презентація смартфону Nokia X5: які фішки отримала новинка
сьогодні, 10:32 Відбулася довгоочікувана презентація смартфону Nokia X5: які фішки отримала новинка
1196
ЧС-1958 з футболу: спалах Пеле, показ на теле і вічний рекорд
сьогодні, 10:01 ЧС-1958 з футболу: спалах Пеле, показ на теле і вічний рекорд
701
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Жахлива аварія на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до чотирьох
 12 березня , 12:54
Активіст Стерненко розповів, хто може стояти за замахом на нього
2 травня , 22:47
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук