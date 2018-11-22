Компанія MAINSTREAM розриває контракт із компанією, яка є офіційним представником KFC в Україні

Компанія MAINSTREAM оголосила про те, що вона розриває контракт із компанією YUM! Brands. Ця компанія є офіційним представником KFC в Україні.

Про це повідомляється на сторінці MAINSTREAM у Facebook.

"Всі прописані нами ризики та попередження, пов’язані з відкриттям ресторану в Будинку Профспілок, не були почуті офісом KFC. А та позиція, на якій наполягає клієнт, суперечить етичним стандартам і цінностям нашої компанії. У зв’язку з цим ми припиняємо співпрацю із компанією YUM! Brands", – йдеться у пості.

Також ситуацію прокоментувала керуюча директорка компанії MAINSTREAM Світлана Свєрчкова.

"Ми пам’ятаємо та поважаємо трагічні події на Майдані. Ми брали активну участь у Революції Гідності та поділяємо прагнення нашого народу до європейського шляху розвитку. Ми просимо вибачення у всіх українців за рішення, прийняті Компанією KFC. Ми шкодуємо, що так і не змогли донести до інвесторів значення недоторканості пам'яті про загиблих під час Революції Гідності", – сказала вона.

Довідка



MAINSTREAM – незалежна PR-агенція, що працює на ринку України з 2004 року. За 14 років роботи було реалізовано понад 2100 PR та event-проектів. Щороку MAINSTREAM входить до ТОП-3 рейтингу кращих українських PR-агенцій за біллінгами. Тричі отримала престижну міжнародну премію у сфері комунікацій SABRE Awards (SABRE Gold EMEA Awards 2015 у категорії "Russia and CIS"; SABRE Gold EMEA Awards 2013 у категорії Media Relations/Corporate Media Relations, ТОП-50 кращих PR проектів світу; SABRE Gold EMEA Awards 2013 у категорії Manufacturing). MAINSTREAM працює із національними та міжнародними клієнтами у всіх сферах – від промислового виробництва до IT-технологій та FMCG-сектору. Місія агенції – надавати PR-послуги корпоративним клієнтам для підвищення капіталізації компаній. Основними цінностями компанії є дотримання етичних стандартів у роботі та дії в інтересах громадськості.