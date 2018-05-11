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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Компанія Маска добудовує під Лос-Анджелесом тунель для дешевого громадського транспорту: відео

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Ілон Маск
Ілон Маск / Фото з вільних джерел

Американський підприємець та інженер Ілон Маск показав на відео майже готовий підземний тунель для безкоштовного громадського транспорту під Лос-Анджелесом. До слова будує тунель компанія Маска The Boring Company.

Відео винахідник опублікував на власній сторінці в Instagram.

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Перший тунель The Boring Company під Лос-Анджелесом майже готовий! Очікується фінальне схвалення з боку регуляторних державних органів, і ми запропонуємо безкоштовні проїзди громадськості через кілька місяців,
– йдеться у публікації.

Також Маск подякував всім, хто допоміг проекту, адже підтримка з боку громадськості, виборних посадових осіб та регуляторів має вирішальне значення для успіху проекту.

Після повного запуску (демонстраційна система буде вільною), система завжди буде віддавати пріоритет пересуванню пішоходів та велосипедистів за вартість меншу від автобусного квитка,
– наголосив Ілон Маск.

 

Як відомо, Маск заснував The Boring Company в грудні 2016 року. Підземні тунелі, за задумом винахідника, допоможуть розвантажити дороги.

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The Boring Company будує також підземний тунель для іншого проекту Маска: високошвидкісної транспортної системи Hyperloop. Вона складається з герметичної труби-тунелю, з якої відкачане майже все повітря. Цим тунелем на безконтактній основі будуть пересуватися поїзди, швидкість руху яких, за підрахунками, може досягати до 1200 кілометрів за годину через відсутність тертя й опору повітря.

Теги: Техно Штучний інтелект Ілон Маск Hyperloop
Джерело: 24 Канал
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