Компанія Маска запускає Falcon 9 на орбіту: онлайн-трансляція

29 червня компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, виконує запуск ракети Falcon 9. Так, на орбіту вирушає 15 вантажна місія SpaceX Dragon, аби відправити вантаж на Міжнародну космічну станцію (МКС).

На борту вантажного корабля – 2697 кг вантажу, це наукові експерименти, обладнання для станції, а також запаси для екіпажу.

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До речі, цього разу на борту є "розумний асистент" CIMON. Він функціонує на базі штучного інтелекту за технологією Watson AI від IBM Cloud.

CIMON має допомагати астронавтам під час роботи: наприклад, показувати процедури або навіть пропонувати свої рішення. Астронавт в такому випадку зможе обома руками працювати над завданням, а орієнтуватися в інструкціях з допомогою голосового управління.

У CIMON попередньо завантажили процедури і план модуля Колумбус, а також його натренували на фотографіях і зразках Олександра Герст (німецького астронавта, який зараз перебуває на станції). При цьому Герст брав участь у виборі "особи" і "голосу" цього помічника.

Окрім того, на МКС доправлять мишей для вивчення впливу невагомості на мікрофлору кишечника. Також в умовах невагомості перевірять на мишах дію препарату для лікування раку.

Також на станцію доправлять найміцнішу каву у світі. Компанія виробник підготувала спеціальну суміш.

Запуск Falcon 9 на орбіту: онлайн-трансляція

Що таке МКС? Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

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