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22:53, 26 червня
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Компанія Qualcomm презентувала три мобільні процесори: характеристики новинок

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Qualcomm презентувала Snapdragon 429, Snapdragon 439, Snapdragon 632
Qualcomm презентувала Snapdragon 429, Snapdragon 439, Snapdragon 632 / Фото з вільних джерел

В рамках Всесвітнього мобільного конгресу в Шанхаї компанія Qualcomm представила нові мобільні платформи середнього та початкового рівнів. 400 серію поповнили відразу двома моделями – Snapdragon 429 і Snapdragon 439, а в рамках 600 тепер доступний Snapdragon 632.

Про це повідомляє 4pda.

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Варто зазначити, що всі три чіпа отримали поліпшену продуктивність, менше споживання енергії, більш потужну графічну підсистему і функції штучного інтелекту.

Впровадження Snapdragon 632, 439 і 429 – представників найбільш продаваних мобільних платформ Qualcomm Technologies – дає користувачам підвищені продуктивність і енергоефективність, чудову графіку, можливості штучного інтелекту і розширені можливості мобільного підключення. Ми раді запропонувати нові платформи з розширеними функціями нашим OEM-виробникам і споживачам,
– заявив віце-президент з управління продуктами Qualcomm Technologies Кедар Кондап.

Чіпсет Snapdragon 632 виконаний за технологією FinFET і включає вісім ядер Qualcomm Kryo 250. За обробку графіки в ньому відповідає відеоприскорювач Adreno 506. За даними компанії, чіп на 40% продуктивніше моделі Snapdragon 626.

​Qualcomm представила нові процесори середнього та початкового рівнів
Qualcomm представила нові процесори середнього та початкового рівнів 

Snapdragon 439 і Snapdragon 429 були розроблені, аби зробити мобільні технології доступнішими більшій кількості користувачів. Обидві платформи підтримують функції штучного інтелекту, які поліпшують якість фотографій, голосового зв'язку і безпеки. Продуктивність і енергоефективність центрального процесора обох чіпів зросла на 25% в порівнянні з Snapdragon 430 і Snapdragon 425.

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Вони оснащені модемом X6 LTE для швидкого скачування даних і перегляду онлайн-відео. У Snapdragon 439 задіяний графічний процесор Adreno 505, а в Snapdragon 429 – Adreno 504, які прискорюють рендеринг графіки на 20% і 50% відповідно.

Нові можливості Snapdragon 632, 439 і 429
Нові можливості процесорів Snapdragon 632, 439 і 429

Ключові характеристики нових мобільних платформ:

Характеристики нових чіпсетів Snapdragon 632, 439 і 429
Характеристики нових чіпсетів Snapdragon 632, 439 і 429

Варто зазначити, що перші пристрої на базі нових мобільних платформ з'являться на ринку в другій половині 2018 року.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Qualcomm Китай
Джерело: 24 Канал
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