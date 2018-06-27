Компанія Qualcomm презентувала три мобільні процесори: характеристики новинок

В рамках Всесвітнього мобільного конгресу в Шанхаї компанія Qualcomm представила нові мобільні платформи середнього та початкового рівнів. 400 серію поповнили відразу двома моделями – Snapdragon 429 і Snapdragon 439, а в рамках 600 тепер доступний Snapdragon 632.

Про це повідомляє 4pda.

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Варто зазначити, що всі три чіпа отримали поліпшену продуктивність, менше споживання енергії, більш потужну графічну підсистему і функції штучного інтелекту.

Впровадження Snapdragon 632, 439 і 429 – представників найбільш продаваних мобільних платформ Qualcomm Technologies – дає користувачам підвищені продуктивність і енергоефективність, чудову графіку, можливості штучного інтелекту і розширені можливості мобільного підключення. Ми раді запропонувати нові платформи з розширеними функціями нашим OEM-виробникам і споживачам,

– заявив віце-президент з управління продуктами Qualcomm Technologies Кедар Кондап.

Чіпсет Snapdragon 632 виконаний за технологією FinFET і включає вісім ядер Qualcomm Kryo 250. За обробку графіки в ньому відповідає відеоприскорювач Adreno 506. За даними компанії, чіп на 40% продуктивніше моделі Snapdragon 626.



Qualcomm представила нові процесори середнього та початкового рівнів

Snapdragon 439 і Snapdragon 429 були розроблені, аби зробити мобільні технології доступнішими більшій кількості користувачів. Обидві платформи підтримують функції штучного інтелекту, які поліпшують якість фотографій, голосового зв'язку і безпеки. Продуктивність і енергоефективність центрального процесора обох чіпів зросла на 25% в порівнянні з Snapdragon 430 і Snapdragon 425.

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Вони оснащені модемом X6 LTE для швидкого скачування даних і перегляду онлайн-відео. У Snapdragon 439 задіяний графічний процесор Adreno 505, а в Snapdragon 429 – Adreno 504, які прискорюють рендеринг графіки на 20% і 50% відповідно.



Нові можливості процесорів Snapdragon 632, 439 і 429

Ключові характеристики нових мобільних платформ:



Характеристики нових чіпсетів Snapdragon 632, 439 і 429

Варто зазначити, що перші пристрої на базі нових мобільних платформ з'являться на ринку в другій половині 2018 року.

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