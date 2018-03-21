Компанія скандального Гарві Вайнштейна збанкрутувала

Компанія Weinstein Company (TWC), яка належить скандально відомому продюсеру Гарві Вайнштейну, оголосила про банкрутство.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

У компанії заявили, що готові продати активи компанії Lantern Capital. За інформацією джерел видання Variety, Lantern Capital може викупити Weinstein Company за суму від 300 до 450 мільйонів доларів.

Читайте також: Він погрожував мене вбити, – Сальма Хайєк розповіла моторошні деталі співпраці з Вайнштейном

Раніше інвестори заявляли про готовність купити компанію за 500 мільйонів доларів, проте в останній момент угода зірвалася.

Гарві Вайнштейн був одним з найвпливовіших діячів американського кінобізнесу, поки газета New York Times і журнал New Yorker не опублікували матеріали про його сексуальні домагання.

Після цього понад 80 жінок звинуватили продюсера в домаганнях і зґвалтуваннях.

Дивіться відео про скандал навколо Гарві Вайнштейна: