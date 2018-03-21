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Компанія скандального Гарві Вайнштейна збанкрутувала

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Гарві Вайнштейн в оточенні зірок
Гарві Вайнштейн в оточенні зірок / variety.com

Компанія Weinstein Company (TWC), яка належить скандально відомому продюсеру Гарві Вайнштейну, оголосила про банкрутство.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

У компанії заявили, що готові продати активи компанії Lantern Capital. За інформацією джерел видання Variety, Lantern Capital може викупити Weinstein Company за суму від 300 до 450 мільйонів доларів.

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Раніше інвестори заявляли про готовність купити компанію за 500 мільйонів доларів, проте в останній момент угода зірвалася.

Гарві Вайнштейн був одним з найвпливовіших діячів американського кінобізнесу, поки газета New York Times і журнал New Yorker не опублікували матеріали про його сексуальні домагання.

Після цього понад 80 жінок звинуватили продюсера в домаганнях і зґвалтуваннях.

Дивіться відео про скандал навколо Гарві Вайнштейна:

Теги: LifeStyle Гарві Вайнштейн Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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