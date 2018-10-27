Компанія США розпочне масовий продаж штучного м'яса

Американська компанія Just із Сан-Франциско почне продавати штучне м'ясо 2019 року. Спочатку воно з’явиться в ресторанах Азії та Європи.

Про це повідомляє ВВС.

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Американська компанія вирощує куряче м’ясо з клітин курки, не вбиваючи її. Такий продукт називають штучним м’ясом, м’ясом з пробірки або чистим м’ясом. Для того, щоб виростити м’ясо для курячих нагетсів у лабораторних умовах, потрібно 2 дні.

Щоб стимулювати клітини до розмноження, використовують протеїн, для підтримання його форми необхідний каркас.



Бургер зі штучним м'ясом

Раніше собівартість такої технології не дозволяла випустити штучне м’ясо на ринок і масштабувати виробництво. Так, в 2013 році біолог Марк Пост з Університету Маастрихта створив перший у світі бургер з вирощеного в пробірці м’яса.

Виробництво продукту обійшлося 325 тисяч доларів. Відтоді розвиток технологій поступово знижував цю ціну, і сьогодні кілограм штучного м’яса коштує вже 80 доларів, а один бургер – 10 доларів. Таким чином, за чотири роки ціна скоротилася майже в 30 000 разів.

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