Компанія Terrafugia анонсувала старт продажів першого летючого автомобіля

Летючі автомобілі, які впевнено розсікають поміж хмарочосами сучасних мегаполісів, – не така уже й далека мрія-фантастика. Про створення летючого авто свого часу гучно заявила компанія Terrafugia, заснована випускниками Массачусетського технологічного університету.

Японія серйозно зайнялася розробкою правил руху для автомобілів, здатних пересуватися як дорогами загального користування, так і повітрям, пролітаючи на невеликій висоті над землею.

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Світові компанії-гіганти, так як і не відомі ще донедавна молоді розробники, наввипередки змагаються у створенні першої комерційної моделі автомобіля, що літає.

Авто, яке літає; літак, який їздить, – так, якщо коротко, можна описати цю крилату машину. Terrafugia Transition – двомісний автомобіль зі складаними крилами, оснащений гібридною силовою установкою, що працює як на викопному паливі, так і від літій-іонної батареї.



Terrafugia Transition – двомісний автомобіль, який може літати

У повітрі транспортний засіб здатний розвивати швидкість 160 км/год, на землі – розганяється щонайменше до сотні. На одному баку цей "літакомобіль" може пролетіти 640 км. Корисне навантаження – 220 кілограмів, а максимальна висота лету – 3 тисячі метрів.

Одна з "фішок" апарата – функція миттєвого прискорення Boost, яка, як у комп’ютерній грі, на деякий час збільшує потужність двигуна. Крім звичних подушок безпеки, летюче авто оснащене парашутами – на випадок аварійної ситуації в повітрі. До своєї мети компанія Terrafugia йшла довгі десять років – і ось нещодавно заявила, що продажі її моделі-первістка стартують уже у 2019 році.