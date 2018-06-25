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Компанія TSMC розпочала виробництво 7-нм процесорів

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Компанія TSMC розпочала виробництво 7-нм процесорів
Компанія TSMC розпочала виробництво 7-нм процесорів / Фото з вільних джерел

Голова тайванської компанії TSMC оголосив про початок виробництва процесорів на 7-нанометровій архітектурі за комерційними замовленнями. Отже зовсім скоро нові процесори дебютують в смартфонах та планшетах.

Про це повідомляє 4pda.

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Всього компанія розробила близько 50 дизайнів чіпів за 7-нанометровою технологією. У них використовуються елементи машинного навчання, просунуті GPU, системи криптографії та 5G-модеми.

Завдяки передовим розробкам TSMC планує збільшити виробництво до 12 мільйонів чіпів в рік, що на 9% більше в порівнянні з 2017 роком, коли компанія відвантажила 10,5 мільйона процесорів. Серед головних замовників фігурують AMD, Bitmain, NVIDIA, Qualcomm і ряд інших виробників.

Варто зазначити, що окрім чіпів на 7-нанометровій архітектурі, компанія розпочала розробку 5-нм техпроцесу, а перші рішення від компанії будуть доступні вже наприкінці 2019 року.

Що таке TSMC? Це тайванська компанія, яка займається вивченням та виробництвом напівпровідникових виробів. На даний час в компанії працює більше 20 тисяч осіб по всьому світу. TSMC має офіси в Китаї, Індії, Японії, Південній Кореї, Нідерландах, США та на Тайвані. Серед клієнтів компанії такі великі виробники напівпровідникової продукції, як AMD, NVIDIA, Qualcomm, ARM Holdings, Altera, Xilinx, Apple, Broadcom, Conexant, Marvell, Intel.

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Теги: Ґаджети Техно
Джерело: 24 Канал
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