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Компанія Ubisoft анонсувала вихід Assassin's Creed Odyssey

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Компанія Ubisoft анонсувала вихід Assassin's Creed Odyssey
Компанія Ubisoft анонсувала вихід Assassin's Creed Odyssey / Фото з вільних джерел

Компанія Ubisoft оголосила про вихід нової частини популярного екшену Assassin's Creed. Варто зазначити, що чутки про те, що студія планує знову закинути геймерів в далеке минуле, ходили вже давно. Проте залишалася інтрига в яку саме епоху.

Про це повідомляє Kotaku.

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В історії людства досить драматичних періодів, так що вибирати завжди буде з чого. Отже, приготуйтеся освіжити в пам'яті давньогрецьку міфологію – ці знання, ймовірно, знадобляться в наступній подорожі.

Офіційно анонсувати гру компанію змусив черговий "злив". У мережі з'явилася фотографія брелка в формі шолома, а на упаковці аксесуара красувався напис Assassin's Creed Odyssey. Знімок швидко розійшовся по соціальним мережам, геймери тут же пригадали, що чутки про давньогрецький сетінг – не новина, про це кілька місяців тому повідомлялося в пресі. Попередній витік, втім, не змусив Ubisoft порушити мовчання, а ось на цей раз публіці не довелося гадати, чи правдива нова інформація.

Assassin's Creed
В мережі з'явилися фото, які підтверджують вихід нової частини Assassin's Creed

В офіційному акаунті з'явився тизер майбутньої пригоди: невелика гіфка і повідомлення "Побачимося на E3!". Один з авторів порталу Kotaku розповів, що дія Odyssey розгортатиметься в Стародавній Греції, а сама новинка може дещо відрізнятися від решти серії. Розробники вирішили зробити її більше схожою на RPG і додати діалогів, а серед персонажів з'явиться жінка. Реліз прогнозують вже восени цього року, хоча деякі джерела пишуть про березень 2019 року.

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Втім, поки це тільки припущення, а напевно все стане відомо вже зовсім скоро. До виставки Electronic Entertainment Expo залишаються лічені дні, а поки у геймерів є час перечитати "Одіссею" або подивитися який-небудь атмосферний фільм, щоб до виходу Assassin's Creed Odyssey бути у всеозброєнні.

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Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
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