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Компанія Ubisoft відкриє ще одне представництво в Україні

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Компанія Ubisoft відкриє ще одне представництво в Україні
Компанія Ubisoft відкриє ще одне представництво в Україні / Фото з вільних джерел

Французька компанія Ubisoft сьогодні, 23 березня, оголосила про відкриття двох нових підрозділів, один з яких базуватиметься в Україні.

Про це повідомляє ресурс pingvin.pro.

Ubisoft планує відкрити два нових представництва.Одне із розсташовуватиметься в Мумбаї (Індія), а інше – в українському місті Одесі. Компанія має намір найняти близько 160 нових працівників: 100 з них будуть працювати в Індії, а 60 – в Україні. Варто зазначити, що студії працюватимуть як над новими іграми, так і над підтримкою старих.

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Слід зауважити, що одеський підрозділ працюватиме над іграми з серії Tom Clancy’s Ghost Recon. Остання гра Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands добре продавалася, тому розробка нової частини лише питання часу. Також студії можуть знадобитися ще нові люди для роботи над такими проектами як The Division 2 та іншими.

В Україні вже близько 10 років працює київський підрозділ Ubisoft. Сама ж компанія вважає, що це добре, коли ігри охоплюють все нові та нові території, а ігрова індустрія стрімко розвивається.

Що таке Ubisoft? Французька компанія, яка займається видавництвом та розробкою відеоігор, зі штаб-квартирою в Монтреї (Сена-Сен-Дені), Франція. Компанія має представництва по всьому світі: 25 студій в 17 країнах світу, включаючи Канаду, Іспанію, Китай, США, Німеччину, Болгарію, Україну, Румунію, Італію, та філії в 26 країнах світу. Ubisoft є одним з найбільших ігрових видавців в Європі і США.

Теги: Новини України Техно Новини Франції Ґаджети Європа
Джерело: 24 Канал
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