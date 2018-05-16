Компанія Xiaomi анонсувала випуск нового ювілейного смартфону
Компанія Xiaomi опублікувала тизер, який натякає, що наступна презентація пройде в Шеньчжені. Згідно з інформацією з достовірних джерел, на заході представлять новий флагман. Окрім того китайський виробник покаже ювілейний смартфон та ще одну довгоочікувану новинку.
Про це повідомляє gizmochina.
Читайте також: В мережу злили інформацію про неанонсовані смартфони від Xiaomi
Як повідомляється, головним анонсом заходу в Шеньчжені повинен стати смартфон, розроблений спеціально до 8-річчя компанії. Подробиці про нього поки не повідомляються. Крім нього Xiaomi представить флагманський Mi7, який отримає топові характеристики, систему сканування особи, аналогічну Face ID в iPhone X, безрамковий екран з вирізом і підтримку бездротової зарядки.
Наступна презентація Xiaomi пройде в китайському місті Шеньчжень
Ще однією новинкою повинен стати фітнес-трекер Mi Band третього покоління. З чуток, він отримає збільшений кольоровий дисплей і розширені можливості в порівнянні з попередником.
Терміни проведення презентації поки не оголошені.
Вибір редакції
-
Маленька і симпатична перемога, – Клімкін прокоментував твіт українською від МЗС Росіїсьогодні , 18:12
-
Несподівані прізвища: Коломойський розповів про своїх фаворитів на президентських виборахсьогодні , 17:04
-
Демонстрація влади та слабких сторін режиму Путіна: західні ЗМІ про відкриття Кримського мостусьогодні , 16:01