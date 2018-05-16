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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Компанія Xiaomi анонсувала випуск нового ювілейного смартфону

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Компанія Xiaomi анонсувала випуск нового ювілейного смартфону
Компанія Xiaomi анонсувала випуск нового ювілейного смартфону / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi опублікувала тизер, який натякає, що наступна презентація пройде в Шеньчжені. Згідно з інформацією з достовірних джерел, на заході представлять новий флагман. Окрім того китайський виробник покаже ювілейний смартфон та ще одну довгоочікувану новинку.

Про це повідомляє gizmochina.

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Як повідомляється, головним анонсом заходу в Шеньчжені повинен стати смартфон, розроблений спеціально до 8-річчя компанії. Подробиці про нього поки не повідомляються. Крім нього Xiaomi представить флагманський Mi7, який отримає топові характеристики, систему сканування особи, аналогічну Face ID в iPhone X, безрамковий екран з вирізом і підтримку бездротової зарядки.

Наступна презентація Xiaomi пройде в китайському місті Шеньчжень
Наступна презентація Xiaomi пройде в китайському місті Шеньчжень

Ще однією новинкою повинен стати фітнес-трекер Mi Band третього покоління. З чуток, він отримає збільшений кольоровий дисплей і розширені можливості в порівнянні з попередником.

Терміни проведення презентації поки не оголошені.

Теги: Техно Китай Смартфони Xiaomi Фітнес-трекер
Джерело: 24 Канал
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