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Компанія Xiaomi презентувала дитячий комп'ютер, який відповідає на популярні дитячі запитання

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Компанія Xiaomi презентувала дитячий комп'ютер, який вміє читати казки
Компанія Xiaomi презентувала дитячий комп'ютер, який вміє читати казки / Фото з вільних джерел

Декілька років тому китайська компанія Xiaomi презентувала "розумний" годинник для дітей – Mi Bunny. Він був призначений не лише для розваг малечі, але й для батьків, які отримали змогу піклуватися про своїх дітей. Саме ця концепція в 2018 році стала основою дитячого комп'ютера Xiaomi XiaoXun, з яким можна заспівати караоке або запитати у нього про всі ті незліченні "чому?".

Про це повідомляє Tokar.

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Пристрій має 7-дюймовий дисплей роздільною здатністю 1024 × 600 точок із режимом захисту зору, 4-ядерний процесор із частотою 1,2 ГГц, камеру, що підтримує запис Full HD-відео, акумулятор ємністю 4000 мАг, якого вистачить на 19 годин у режимі очікування. Та працює під операційною системою – Android 6.0.

Це сенсорний ґаджет без клавіатури. Моноблок із анімованими очима із легкістю може відповісти на найпопулярніші запитання дитини: "чому трава зелена?" або "чому небо блакитне?".


Дитячий комп'ютер від Xiaomi

Окрім цього, в пам’яті Xiaomi XiaoXun є понад 3 мільйона різних історій та казок, 50 тисяч діалогів англійською та китайською мовами, 2 тисячі навчальних вправ із можливістю завантажувати навчальні програми. Також є караоке на 10 тисяч пісень. А завдяки вбудованій камері ви можете записати ваші з дитиною співи дуетом.

Ще одна функція нового девайсу – відеозв’язок. Також пристрій підтримує інтеграцію з популярними в Китаї месенджерами QQ, WeChat тощо.

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Щоб почати випуск XiaoXun, компанія хотіла зібрати 63 тисячі доларів(понад 1,5 мільйона гривень). Але ідея настільки сподобалася користувачам, що зараз на рахунку виробника вже 357 тисяч доларів (понад 9 мільйонів гривень). Замовити комп’ютер можна за ціною всього 111 доларів (близько 2800 гривень).

Теги: Техно Китай Діти Ґаджети Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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