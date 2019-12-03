Компанія, яка привозила до Криму "зелених чоловічків", 4 роки порушувала санкції ЄС: деталі

На півострів у 2014 році Росія доправляла своїх військових завдяки компанії "ТИС-Крым". "Зелених чоловічків" перекидали до Криму паромами. Окрім них, але таким же способом, Росія переправляла на півострів військову техніку.

Компанії, які виконували ці злочинні дії у 2014 році, досі працюють на Керченській переправі. Понад це – вони майже 4 роки порушували санкції Євросоюзу. Про це йдеться у спільному розслідуванні телеканалу "Настоящее время" і антикорупційного проєкту "Муніципальний сканер".

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Компанія "ТИС-Крым" входить до групи "АнРуссТранс", з'явилася в російському реєстрі у 2015 році. Її засновник – київська фірма "Техінвестсервіс", кінцевим власником якої є Олександр Анненков. У 2017 році серед засновників "ТИС-Крым" з’явилася також кіпрська компанія Avimalink Enterprises LTD, яку теж контролює Анненков.

Важливо! Після анексії Росією Криму у 2014 році, Євросоюз заборонив європейським компаніям інвестувати в транспортну сферу півострова.

Попри таку заборону, лише у грудні 2018 року Анненков повністю вивів іноземні компанії з засновників і переписав "ТИС-Крым" на себе. Таким чином компанія перестала порушувати санкції, які ігнорувала майже 4 роки.

Водночас, завдяки кіпрським компаніям Анненков досі володіє поромами, які курсують Керченською протокою.

Журналісти звернулися за коментарем до Анненкова та в групу підконтрольних йому компаній, але на запит там не відповіли. Проте після звернення інформація про "ТИС-Крым" зникла з офіційного сайту групи. Влада Кіпру та ЄС також не відповіли на запити про можливе порушення санкцій.

Хто такий Олександр Анненков? Російський бізнесмен, колишній заступник міністра транспорту Російської Федерації.

Як відбувалась анексія Криму: