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      Компанія, яка привозила до Криму "зелених чоловічків", 4 роки порушувала санкції ЄС: деталі

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      Фірмами, які здійснюють паромні переправи з Росії до Криму, володіє Олександр Анненков / колаж 24 каналу

      На півострів у 2014 році Росія доправляла своїх військових завдяки компанії "ТИС-Крым". "Зелених чоловічків" перекидали до Криму паромами. Окрім них, але таким же способом, Росія переправляла на півострів військову техніку.

      Компанії, які виконували ці злочинні дії у 2014 році, досі працюють на Керченській переправі. Понад це – вони майже 4 роки порушували санкції Євросоюзу. Про це йдеться у спільному розслідуванні телеканалу "Настоящее время" і антикорупційного проєкту "Муніципальний сканер".

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      Компанія "ТИС-Крым" входить до групи "АнРуссТранс", з'явилася в російському реєстрі у 2015 році. Її засновник – київська фірма "Техінвестсервіс", кінцевим власником якої є Олександр Анненков. У 2017 році серед засновників "ТИС-Крым" з’явилася також кіпрська компанія Avimalink Enterprises LTD, яку теж контролює Анненков.

      Важливо! Після анексії Росією Криму у 2014 році, Євросоюз заборонив європейським компаніям інвестувати в транспортну сферу півострова.

      Попри таку заборону, лише у грудні 2018 року Анненков повністю вивів іноземні компанії з засновників і переписав "ТИС-Крым" на себе. Таким чином компанія перестала порушувати санкції, які ігнорувала майже 4 роки.

      Водночас, завдяки кіпрським компаніям Анненков досі володіє поромами, які курсують Керченською протокою.

      Журналісти звернулися за коментарем до Анненкова та в групу підконтрольних йому компаній, але на запит там не відповіли. Проте після звернення інформація про "ТИС-Крым" зникла з офіційного сайту групи. Влада Кіпру та ЄС також не відповіли на запити про можливе порушення санкцій.

      Хто такий Олександр Анненков? Російський бізнесмен, колишній заступник міністра транспорту Російської Федерації.

      Як відбувалась анексія Криму:

      • Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".
      • 16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.
      • Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.
      • У березні минув 5 рік з часу окупації Росією Кримського півострова. За 5 років анексії окупанти переселили до Криму 70 тисяч росіян.
      • Водночас, на півострові відбувається витіснення місцевих жителів із ключових посад та їх заміна на вихідців із Росії. Загалом, на анексованому півострові РФ намагається відправити місцевих жителів подалі з Криму, замінивши їх своїми громадянами.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
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