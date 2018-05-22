Компанія Yanair виконала перший політ за маршрутом Одеса – Краків – Одеса: подробиці рейсу

22 травня 2018 року компанія Yanair почала виконувати рейси Одеса – Краків – Одеса.

Про це повідомляє ЦТС.

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Перший польот за таким маршрутом було здійснено на Boeing 737-301 з реєстраційним номером UR-COG. Виліт почався з одеського аеропорту зранку о 08:52 і завершився в аеропорту "Краків" імені Іоанна Павла II о 9:17 за місцевим часом (прибуття за розкладом – о 9:50).

"У зворотному напрямку літак вилетів об 11:00 (час відправлення за розкладом - 10:50). Згідно з онлайн-табло летовища Одеси, літак мав приземлитися в українському аеропорту о 13:30", – йдеться у повідомленні.

Рейси курсуватимуть двічі на тиждень – щовівторка та щоп'ятниці. З 15 липня авіакомпанія додасть третю частоту – вечірній рейс щонеділі.

Нагадаємо, 21 травня 2018 року, здійснив перший рейс новостворений український авіаперевізник компанія SkyUp.