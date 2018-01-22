Компанія з США запустили ракету, яка частково надрукована на 3D-принтері

Американська приватна космічна компанія Rocket Lab запустила ракету-носій Electron зі стартового майданчика в Новій Зеландії

Про це повідомляє The Verge.

Значна частина компонентів ракети надрукована на 3D-принтері.

Ракета Electron доставила на орбіту три супутники. Ракета важить всього 10 тонн. Вона здатна виводити на низькі сонячно-синхронні орбіти корисне навантаження до 150 кілограм.

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Важливою особливістю є двигуни ракети власної розробки, електричний насос палива і окислювача, а також широке застосування 3D-друку.

Один із супутників, які вивела на орбіту ракета-носій Electron, призначений для компанії Planet Lab, що знімає Землю з космосу. Інші два супутники були виведені на орбіту для компанії Spire, яка займається збором даних з космосу для відстеження руху кораблів і прогнозу погоди.