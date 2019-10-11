Компанії Ахметова загрожує величезний штраф, – голова комітету з енергетики

Групи компаній АТ "ДТЕК Західенерго" на Бурштинському "енергоострові" штучно створювали дефіцит електроенергії на ринку, щоб мати можливість завищувати ціни. За такі зловживання монопольним становищем їм загрожує штраф у сотні мільярдів гривень.

Про це 24 каналу розповів голова парламентського Комітету з питань енергетики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус.

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До Бурштинського "енергоострова" входять три області: Закарпатська, Івано-Франківська і Львівська. Там майже 95% генерації належать одній компанії, яка є беззаперечним монополістом у цих регіонах, пояснює Герус.

Внаслідок зловживання "ДТЕК Західенерго" монопольним становищем у трьох областях ціна на електроенергію на 20-25% вища, ніж в інших регіонах. Споживачі – школи, лікарні, садочки, магазини, фабрики, заводи, водоканали, електротранспорт – купують електроенергію дорожче. Тобто з часом це зростання цін перекладеться на населення,

– наголошує Андрій Герус.

Зокрема, зауважує народний депутат, зростуть тарифи навіть на холодну воду. У водоканалу 40% витрат – це тариф на електроенергію.

На такі ситуації має реагувати регулятор. Що і зробила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Якщо НКРЕКП проведе розслідування і доведе зловживання монопольним становищем, то "ДТЕК Західенерго" загрожує штраф у сотні мільярдів гривень, пояснює Андрій Герус.

Що відомо про групи компаній АТ "ДТЕК Західенерго" на Бурштинському "енергоострові"? Власниками найбільших енергетичних монополій в Україні є олігархи. Власником компанії ДТЕК, яка отримує близько 60% грошей з кожної платіжки за електроенергію, є найбагатший українець Рінат Ахметов.



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за результатами моніторингу діяльності суб’єктів господарювання дійшла висновків, що протягом перших трьох місяців після запровадження в Україні нової моделі ринку електричної енергії зріс дефіцит пропозицій електричної енергії на ринках "на добу наперед" та на "внутрішньодобовому". Мова йде про діяльність компанії АТ "ДТЕК Західенерго" та пов’язаних з нею трейдерів у торгівельній зоні Бурштинського "енергоострову".



У результаті з липня по вересень 2019 року були викуплені потужності міждержавного перетину з української сторони, залишились вільними потужності зі сторони Словаччини, а обсяги імпорту електроенергії в цю зону з боку Словаччини були незначними. Одночасно "ДТЕК Західенерго" у липні – вересні 2019 року зменшувала обсяги продажів електроенергії на ринку "на добу наперед" та на "внутрішньодобовому ринку", що змушувало постачальників та їх споживачів отримувати електроенергію на балансуючому ринку за більш високою ціною.



У зв’язку з цим Антимонопольний комітет України 4 жовтня 2019 року відкрив справу за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зловживанням монопольним становищем АТ "ДТЕК Західенерго" на ринку електричної енергії у межах торгівельної зони Бурштинського "енергоострову", оскільки компанія виробляє близько 90% від загального обсягу електроенергії у цій зоні.