Компанії ASRock та Gigabyte готуються до випуску 32-ядерного процесора від AMD

Анонс 32-ядерних процесорів AMD Ryzen Threadripper на виставці Computex 2018 став сюрпризом для виробників материнських плат. Система живлення сокета TR4 в деяких виробах не відповідає вимогам, які висунули нові CPU. Саме це і підштовхнуло вендорів до випуску плат "другої хвилі", серед яких Gigabyte X399 Aorus Xtreme та MSI MEG X399 Creation.

Про це повідомляє

Читайте також: Процесор AMD Ryzen Threadripper 2990X виявився продуктивнішим за флагман від Intel

Для найбільш "просунутих" материнських плат на чіпсеті X399 вже почали з'являтися нові прошивки UEFI, які забезпечують сумісність з процесорами Ryzen Threadripper 2000 серії. Зокрема, власники моделі Gigabyte X399 Designare EX можуть просто зараз оновити мікрокод до актуальної версії, заглянувши в розділ підтримки на сайті виробника.

Компанія ASRock напередодні виклала для завантаження нову прошивку для плати X399 Taichi, яка забезпечує "підтримку майбутніх процесорів AMD". Щоправда, наразі її згадки на сайті вендора були видалені.

Варто зазначити, що дебют процесорів AMD Ryzen Threadripper другого покоління, за наявними відомостями, відбудеться в першій половині наступного місяця.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.