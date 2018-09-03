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Компанію IKEA в Індії оштрафували через гусінь у рисі

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Індійську IKEA оштрафували
Індійську IKEA оштрафували / Фото з відкритих джерел

Інцидент стався у місті Гайдарабад на півдні Індії. Один з клієнтів знайшов гусінь у рисовій страві в одному з ресторанів магазину.

Про це повідомила служба BBC.

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Зазначається, що після інциденту було проведено розслідування внаслідок якого компанію IKEA оштрафували на суму 141 долар.

Шведська компанія відкрила свій перший магазин в Індії лише на початку серпня. Представники компанії заявили, що шкодують про інцидент.

Інцидент набув розголосу після того, як клієнт магазину опублікував пост у своєму Twitter.

Теги: Індія
Джерело: 24 Канал
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