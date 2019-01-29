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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Компенсація за вкрадене: Верховний суд дозволив стягнути із Росії відшкодування за майно у Криму

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      Верховний суд
      Верховний суд / Цензор.нет

      Верховний Суд України дав дозвіл на виконання рішення Арбітражного суду у Гаазі про стягнення із Російської Федерації компенсації за експропрійоване в Автономній Республіці Крим майно.

      Ідеться про рішення Апеляційного суду Гааги, який у травні 2018 року встановив, що Росія на території окупованого Криму незаконно експропріювала майно 18 українських структур, пов'язаних з Ігорем Коломойським, а також однієї фізособи – колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета. Своїм рішенням суд присудив їм близько 130 мільйонів доларів компенсації, відшкодування судових витрат на 9 мільйонів доларів, а також відсотки на невиплачені суми, які на момент винесення рішення досягли приблизно 20 мільйонів доларів, інформує прес-центр суду.

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      У липні 2018 року 18 юридичних осіб та одна фізична особа звернулися до Апеляційного суду Києва із заявою про визнання та надання дозволу на виконання цього рішення Арбітражного суду у Гаазі про стягнення сум з боржника – Російської Федерації в особі Міністерства юстиції РФ як компенсації за відповідне нерухоме майно. Заявник доводив, що на території України є майно боржника (ч. 2 ст. 475 ЦПК України).

      У серпні 2018 року заявники подали до Апеляційного суду Києва заяву про забезпечення позову, в якій, зокрема, просили накласти арешт на прості іменні акції ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", АТ "Сбербанк" та АТ "ВТБ Банк", кінцевими бенефіціарами яких є боржник – РФ, а також будь-які дії, спрямовані на відчуження майна,
      – мовиться у повідомлені.

      Ухвалою від 5 вересня 2018 року Апеляційний суд Києва, діючи як суд першої інстанції, задовольнив заяву про забезпечення позову, а ухвалою від 25 вересня 2018 року – заяву про визнання та надання дозволу на виконання рішення Арбітражного суду у Гаазі.

      Верховний Суд розглянув апеляційні скарги на згадані ухвали у відкритому судовому засіданні. За результатами розгляду, постановою Верховного Суду від 25 січня 2019 року проголошено вступну та резолютивну частини:

      1. Апеляційні скарги на ухвалу Апеляційного суду Києва від 25 вересня 2018 року залишено без задоволення, а вказану ухвалу Апеляційного суду від 25 вересня 2018 року залишено без змін;
      2. Апеляційні скарги на ухвалу Апеляційного суду від 5 вересня 2018 року (про забезпечення позову) задоволено частково, а ухвалу Апеляційного суду від 5 вересня 2018 року змінено. Заяву про забезпечення позову задовольнити частково.

      Повний текст постанови Верховного суду буде складено 1 лютого 2019 року.

      Теги: Новини України Новини політики Судді Анексія Криму Верховний суд України Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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