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Комплексуєте? – Леся Нікітюк звернулась до прихильників з неочікуваним питанням

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото із соцмереж

Instagram щоразу отримує більше користувачів, адже в мережі знаменитості полюбляють показувати свої приватні фото та спілкуватись з людьми. Так, Леся Нікітюк звернулась до своїх підписників з несподіваним питанням.

Українська телеведуча Леся Нікітюк активно веде свій блог в соцмережі. Зірка показує не тільки свої знімки з щоденних зйомок, але й ділиться кумедними історіями з життя. Та тепер телеведуча звернулась до прихильників з несподіваним питанням.

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Є серед моїх підписників дівчата з ростом від 1,8 метра? Комплексуєте? Є дівчата які не носили каблуки до 25 років? А вас просили в потягах знімати матраци з верхніх полиць? А в дитинстві ви не продовжили ходити на танці, бо вам не знайшли партнера по зросту?
– написала Леся Нікітюк. 

Ймовірно, саме з такою проблемою струнка телеведуча стикалась в підлітковому та дорослому віці. 

До допису зірка додала яскраве літнє фото. Перед камерою Леся Нікітюк позувала в міні-шортах, топі та яскравій сорочці у смужку. Стильні аксесуари та розкішна італійська вілла з дерев'яними вікнами доповнили стиль телеведучої. 

 

Хто така Леся Нікітюк? Це популярна телеведуча, яка розпочинала свою кар'єру з проекту "Розсміши коміка". Там зірка виступала зі своєю подругою Ольою. Кумедна та яскрава Леся Нікітюк запам'яталась глядачам. Згодом артистка взяла участь у проектах "Орел и решка", "Вокруг М", "Леся Здеся". Наразі зірка із Сергієм Притулою веде шоу "Хто зверху?" та готується вийти на паркет проекту "Танці з зірками". 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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