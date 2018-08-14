Комплексуєте? – Леся Нікітюк звернулась до прихильників з неочікуваним питанням

Instagram щоразу отримує більше користувачів, адже в мережі знаменитості полюбляють показувати свої приватні фото та спілкуватись з людьми. Так, Леся Нікітюк звернулась до своїх підписників з несподіваним питанням.

Українська телеведуча Леся Нікітюк активно веде свій блог в соцмережі. Зірка показує не тільки свої знімки з щоденних зйомок, але й ділиться кумедними історіями з життя. Та тепер телеведуча звернулась до прихильників з несподіваним питанням.

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Є серед моїх підписників дівчата з ростом від 1,8 метра? Комплексуєте? Є дівчата які не носили каблуки до 25 років? А вас просили в потягах знімати матраци з верхніх полиць? А в дитинстві ви не продовжили ходити на танці, бо вам не знайшли партнера по зросту?

– написала Леся Нікітюк.

Ймовірно, саме з такою проблемою струнка телеведуча стикалась в підлітковому та дорослому віці.

До допису зірка додала яскраве літнє фото. Перед камерою Леся Нікітюк позувала в міні-шортах, топі та яскравій сорочці у смужку. Стильні аксесуари та розкішна італійська вілла з дерев'яними вікнами доповнили стиль телеведучої.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 14 Сер 2018 р. о 1:44 PDT

Хто така Леся Нікітюк? Це популярна телеведуча, яка розпочинала свою кар'єру з проекту "Розсміши коміка". Там зірка виступала зі своєю подругою Ольою. Кумедна та яскрава Леся Нікітюк запам'яталась глядачам. Згодом артистка взяла участь у проектах "Орел и решка", "Вокруг М", "Леся Здеся". Наразі зірка із Сергієм Притулою веде шоу "Хто зверху?" та готується вийти на паркет проекту "Танці з зірками".