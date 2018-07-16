Компот із абрикосів: рецепт приготування напою на зиму

В сезон абрикосів їх хочеться їсти просто так, але як же хочеться зберегти цей смак на довше! Саме тому компот із абрикосів користується такою популярністю. Як правильно підготувати фрукти та рецепт приготування абрикосового компоту – далі в матеріалі.

Напої з абрикосів, зокрема компот, відрізняються особливо ніжним смаком, при цьому абрикоси зберігають максимум корисних властивостей. Рецепт приготування компоту з абрикосів чудовий тим, що фрукти чудово утримують свою апетитну форму.

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Крім абрикосів, в компот можна додавати сливи, вишні, полуницю та інші фрукти. Головне при приготуванні абрикосового компоту – правильно розрахувати кількість цукру (приблизно 500-600 грамів цукру на один кілограм абрикосів). Для консервування відбирайте стиглі абрикоси, але не дуже м'які, адже вони втратять форму і свій апетитний вигляд.

Компот із абрикосів можна просто пити, а от фрукти можна додавати в салати та у випічку.

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Рецепт компоту з абрикосів



Рецепт приготування компоту з абрикосів

Інгредієнти:

- вода – 3 л;

- цукор – 300-350 г;

- абрикоси – 0,5 кг.

Рецепт приготування компоту з абрикосів:

1. Добре вимийте абрикоси, розріжте їх навпіл та видаліть кісточки й плодоніжки.

2. Банки простерилізуйте. Викладіть туди абрикоси. Їх кількість залежить від вас – чим більше фруктів, тим густішим буде компот.

3. В каструлі доведіть воду до кипіння, додайте цукор та проваріть до його повного розчинення.

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4. Залийте сиропом банки, дайте настоятись 5 хвилин. Потім знову злийте його в каструлю та прокип’ятіть (абрикоси лишіть в банках).

5. Залийте сиропом банки вдруге та закатайте металевими кришками. Переверніть банки, закутайте у ковдру та лишіть до повного остигання.

Примітка: якщо ви закриваєте абрикосовий компот з кісточками – обов'язково випийте його протягом року, адже після цього часу синильна кислота з кісточок перейде у фрукт. Це може викликати навіть отруєння.