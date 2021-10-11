Протягом 2-7 жовтня соціологічна група "Рейтинг" опитала 1 200 респондентів. Результати дослідження оприлюднили вже 11 жовтня.

До теми Саша Псих, Добкін або Терехов: хто планує замінити Кернеса на посаді мера Харкова

За кого голосуватимуть на виборах

Абсолютним лідером електоральних симпатій серед кандидатів на міського голову Харкова є Ігор Терехов. Висловили готовність віддати за нього свій голос 57,6% респондентів. А переконані в його перемозі 63% респондентів.



Думки харків'ян щодо переможця виборів / Інфографіка групи "Рейтинг"

Щодо Михайла Добкіна, то його хочуть підтримати на виборах лише 27,6%. Абсолютно впевнені в його перемозі лише 14% респондентів.

Рейтинг усіх інших кандидатів менший ніж 4%, а в перемогу когось із них вірять лише 2% людей. Серед потенційних виборців є й ті, хто ще не визначився – приблизно 14%.

Скільки людей підуть на вибори

60% зі всіх опитаних сказали, що однозначно готові голосувати на виборах міського голови. 71% людей вважають, що передвиборча кампанія проходить спокійно, а ось напруженість на виборах відчувають 22% респондентів.



Рейтинг кандидатів на виборах мера Харкова / Інфографіка групи "Рейтинг"

Лідери довіри жителів Харкова

Соціологи встановили, що лідером довіри серед усіх місцевих політиків є виконувач обов'язків мера Ігор Терехов. Зі всіх опитаних йому довіряють 53% людей, а ось не довіряють – 37%.

Місцевому бізнесмену та власнику футбольного клубу "Металіст" Олександру Ярославському теж досить сильно довіряють – 37% опитаних. Однак недовіру до його постаті висловили 32% респондентів. Також чимало людей сказали, що взагалі його не знають – 22%. Також повідомили, що екснардепу Михайлу Добкіну довіряють 33% містян, а не довіряють аж 59% респондентів.

Інші особи в списку:

Олександру Фельдману довіряють – 31%, а не довіряють – 57%.

Євгенію Мураєву довіряють – 30%, не довіряють – 37%. Окрім цього, не знають його – 29% людей.

Арсену Авакову довіряють – 11%, а не довіряють аж 78% респондентів.

Також більшість опитаних сказали, що взагалі не знають Кирила Кернеса та Тетяну Єгорову-Луценко більшість опитаних. Однак сказали, що довіряють сину померлого мера 13% опитаних, а не довіряють – 30%. А ось новій голові облради Єгоровій-Луценко довіряють – лише 1% жителів, а висловили недовіру її особі 18% опитаних.

Зверніть увагу! Опитування проводили серед мешканців Харкова, які старші 18 років. Вибірка була репрезентативна за віком і статтю. Опитували у форматі особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.