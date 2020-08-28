Хто стоїть за стріляниною під Харковом та що конкретно відбулося – провокація чи напад – повинні дати відповідну кваліфікацію українські правоохоронні органи. Вони вже заявили, що начебто затримали 14 виконавців.

Водночас залишається питання, куди направлялися представники організації "Патріоти – За життя". Чому вони вирішили кудись поїхати, якою була мета їх подорожі – туристична, рекреаційна чи інша. Про це в ефірі на 24 каналі розповів політолог Петро Олещук.

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Він зазначив, що інформації досить мало, тому зробити висновки якісь важко. Проте з перших днів почала поширюватися неправдива інформація та спростування. Тут вже нагнали стільки фейків, що, мабуть, з ними й за місяць не розібратися.

Хто був мішенню в цього інциденту

Петро Олещук повідомив, що ми не можемо підміняти правоохоронців та встановлювати винуватців. Але можемо аналізувати.

"Одразу після того, як з'явилася інформація в соцмережах, було акцентування, що є загиблі та жертви. Одразу була озвучена вимога до Володимира Зеленського, що треба розбиратися, треба йти у відставку, що він не контролює ситуацію. Фактично справді була спроба дискредитації", – пояснив Петро Олещук.

Розстріл та велика політика

Політолог запевнив, що ми можемо вбачати в цій історії спроби прив'язати все це до великої політики, зокрема до виборчого процесу, який триває.

Коли ми говоримо про вибори, часто найбільша проблема не здобути найбільше прихильників, а відмобілізувати своїх прихильників. Щоб вони не просто тебе підтримували, а пішли в день виборів голосувати,

– пояснив Петро Олещук.

На його думку, мобілізація, особливо в контексті місцевих виборів, – це завжди серйозна проблема. Ми зараз відчуваємо, що в передвиборчій кампанії великий відсоток силових дій, провокацій, різких заяв. Для того, щоб виборець максимально серйозно ставився до голосування та був максимально мобілізований.

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"А яким чином досягається? Найбільш ефективний спосіб – це пояснити виборцю, що країна на межі катастрофи. І тільки від його голосу залежить врятуємо країну чи ні. Страх – це найбільш ефективна емоція під час виборчої кампанії", – додав Олещук.

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