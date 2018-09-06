Кому була вигідна ліквідація Захарченка: Тука озвучив прізвища

У ліквідації ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка могли бути зацікавлені не тільки російські спецслужби, а і його близьке оточення, опоненти, та навіть одіозний український олігарх Сергій Курченко, який втік до Росії.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю "Фактам".

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Зокрема, чиновник озвучив прізвища трьох осіб, яким було вигідне вбивство Захарченка. Причиною, він назвав перерозподіл фінансових потоків на окупованому Росією Донбасі.

За словами заступника міністра, до вибуху в ресторані "Сепар" 31 серпня міг бути причетний головний опонент Захарченка – колишній співробітник СБУ Олександр Ходаковський, який перейшов на бік проросійських бойовиків у 2014 році.

Ходаковський неодноразово відкрито звинувачував Захарченка в колосальних розкраданнях і публічно погрожував передати всі зібрані матеріали до Москви,

– заявив Тука.

Другим у списку він назвав "міністра податків і зборів "ДНР"" Олександра Тимофєєва, який також постраждав від вибуху в кафе "Сепар".

"У нерозлучних друзів віднедавна теж зіпсувалися стосунки. Він звинувачував Захарченка в стукацтві. До чого достукачилися – не знаю", – зауважив чиновник.

Заступник міністра також додав, що у списку тих, хто був зацікавлений у ліквідації ватажка бойовиків, що замкнув на собі більшість фінансових потоків, називають й олігарха з оточення колишнього президента Януковича Сергія Курченка.

"Третій персонаж – це побіжний український олігарх пан Курченко. Тут історія така. У результаті блокади непідконтрольних територій, організованої "героєм нашого часу" Костянтином Гришина (народний депутат України Семенченко, – 24 Канал), в руки групи терористів потрапили близько сорока великих діючих підприємств. Тобто фінансовий "пиріг" "ДНР" різко збільшився. Природно, зросли апетити у тих, хто його покусував", – підсумував Тука.

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.