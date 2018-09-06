14:53
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    24°C 20°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кому була вигідна ліквідація Захарченка: Тука озвучив прізвища

2774 Читать новость на русском
Тука назвав осіб, яким було вигідне вбивство Захарченка
Тука назвав осіб, яким було вигідне вбивство Захарченка / Фото з відкритих джерел

У ліквідації ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка могли бути зацікавлені не тільки російські спецслужби, а і його близьке оточення, опоненти, та навіть одіозний український олігарх Сергій Курченко, який втік до Росії.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю "Фактам".

Читайте також: Ліквідація Захарченка: бойовики та Росія уже готують відповідь

Зокрема, чиновник озвучив прізвища трьох осіб, яким було вигідне вбивство Захарченка. Причиною, він назвав перерозподіл фінансових потоків на окупованому Росією Донбасі.

За словами заступника міністра, до вибуху в ресторані "Сепар" 31 серпня міг бути причетний головний опонент Захарченка – колишній співробітник СБУ Олександр Ходаковський, який перейшов на бік проросійських бойовиків у 2014 році.

Ходаковський неодноразово відкрито звинувачував Захарченка в колосальних розкраданнях і публічно погрожував передати всі зібрані матеріали до Москви,
– заявив Тука.

Другим у списку він назвав "міністра податків і зборів "ДНР"" Олександра Тимофєєва, який також постраждав від вибуху в кафе "Сепар".

"У нерозлучних друзів віднедавна теж зіпсувалися стосунки. Він звинувачував Захарченка в стукацтві. До чого достукачилися – не знаю", – зауважив чиновник.

Заступник міністра також додав, що у списку тих, хто був зацікавлений у ліквідації ватажка бойовиків, що замкнув на собі більшість фінансових потоків, називають й олігарха з оточення колишнього президента Януковича Сергія Курченка. 

"Третій персонаж – це побіжний український олігарх пан Курченко. Тут історія така. У результаті блокади непідконтрольних територій, організованої "героєм нашого часу" Костянтином Гришина (народний депутат України Семенченко, – 24 Канал), в руки групи терористів потрапили близько сорока великих діючих підприємств. Тобто фінансовий "пиріг" "ДНР" різко збільшився. Природно, зросли апетити у тих, хто його покусував", – підсумував Тука.

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.

Теги: Новини України Новини політики Вбивство Захарченка Війна на Донбасі Новини Донецька Георгій Тука Сергій Курченко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кремлівський карлик: топ-факти про Володимира Путіна
сьогодні, 14:46 Кремлівський карлик: топ-факти про Володимира Путіна
Монетизація субсидій: що це таке та як оформити документи
сьогодні, 14:24 Монетизація субсидій: що це таке та як оформити документи
Ірина Лаб'як
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
5 вересня, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Данилка запросили: у артиста пояснили виступ у Росії
сьогодні, 11:37 Данилка запросили: у артиста пояснили виступ у Росії
Через хімічні викиди в Криму почали вмирати тварини і рослинність: моторошні фото
сьогодні, 10:56 Через хімічні викиди в Криму почали вмирати тварини і рослинність: моторошні фото
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Топ-новини: Тимощук попрощався зі збірною України, Гвардіола успішно дебютував в АПЛ без Зінченка
 14 серпня 2016 , 07:30
Збірна України проведе відкрите тренування
 24 травня 2017 , 12:48
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук