Кому було вигідно "прибрати" Захарченка: донецький журналіст озвучив версію

31 серпня в окупованому Донецьку внаслідок вибуху був вбитий ватажок окупантів Олександр Захарченко. Ймовірно, його вбили російські спецслужби, адже між Захарченком і Москвою вже давно почалась політична боротьба.

Про таку версію у прямому ефірі 24 каналу розповів донецький журналіст Сергій Гармаш.

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"Мені, звісно, як донеччанину була б приємною версія, що це зробили українські спецслужби, проте, якщо аналізувати фото розрушень, які відбулись у цьому кафе, то ймовірніше, що там була зроблена закладка вибухівки. Тобто це не кидок гранати, не вистріл з міномету, а саме закладка вибухівки", – зазначив журналіст.

Гармаш сказав, що в українських спецслужб навряд чи була можливість провести там таку роботу. На його думку, це робота російських спецслужб.

І є навіть такі політичні симптоми, фактори, які дозволяють говорити, що був в останній час певний конфлікт між Захарченком і кимось в Москві, який міг призвести ось до такого фіналу. Тобто можливість і мотив ймовірніше були в Москві, ніж у Києві,

– підкреслив журналіст.

Розмови, про те що Захарченко просто має піти на відпочинок, велись тоді, коли в Москві було незрозуміло, хто залишиться куратором так званої "ДНР": Сурков, який є кумом Захарченка, або ж це буде якась інша людина. Гармаш наголосив, що саме тоді і почалась політична боротьба, яка зараз і продовжується.

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"Мені от зараз повідомили, що Олександр Бобков, колишній депутат з "Партії регіонів", який відкрито підтримав "ДНР", претендував також на посаду голови "республіки", знову зараз виїхав в Москву, буде вирішувати це питання, тому що це один із приємників", – зазначив журналіст.

Також він наголосив, що політична боротьба велась завжди, і варто не забувати про те, що між тим, що відбувається у Донецьку та Москві потрібно проводити проекції. "Скоріше за все це може бути також і сигналом до того ж Суркова, він є прямим вигодоотримувачем від діяльності Захарченка на окупованій території", – додав журналіст.

Захарченко ніколи не був самостійною політичною фігурою, він був маріонеткою в прямому сенсі. Тому зміна одної маріонетки на іншу в Донецьку, вона, в принципі, ніяких кардинальних політичних змін чи змін на фронті спричинити не може. Я думаю, що ці факти не взаємопов'язані. Скоріш за все, нас чекає ескалація, але вона пов'язана не зі смертю Захарченка, хоча її можуть використовувати, як привід,

– розповів Гармаш.

За його словами ескалація буде пов'язана з тим, що в жовтні закінчується термін закону про особливий статус, який дуже потрібен Москві. До того ж, "восени там вже назначені вибори так званих голів". І,ймовірно, для того, аби примусити Україну продовжити цей особливий статус, буде потрібна ескалація.

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"І знову ж таки наша виборча кампанія. Ми бачимо, що деякі кандидати будують свою виборчу кампанію на риториці "Нам потрібен мир". А мир потрібен саме тоді, коли йде війна. І Москва буде підтримувати таких кандидатів, в тому числі і ескалацією на фронті",

– підсумував журналіст.