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      Кому дістанеться титул чемпіонів світу з гандболу: прогноз букмекерів

      127 Читать новость на русском
      Чемпіон світу з гандболу визначиться 27 січня
      Чемпіон світу з гандболу визначиться 27 січня / ihf.info

      Чемпіонат світу з гандболу, який в цьому році приймають Данія і Німеччина, виходить на фінішну пряму. Вже 25 січня відбудуться півфінальні матчі, а 27 січня збірні розіграють призові місця турніру. Фінал, нагадаємо, прийме данський Хернінг.

      Основні претенденти на головний трофей ті ж, що і до початку змагань. За день до перших матчів аналітики Parimatch залишали рівні шанси данцям і французам, а третіми по шансах на перемогу були німці. Тепер різниця лише в тому, що Данія за цими показниками вирвалася вперед і вже випереджає чинних чемпіонів світу французів. Норвегія, яка також пройшла в півфінал, в цьому списку була шостою.

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      Так що в цьому плані сенсації турнір не підніс, хоча, без сюрпризів не обійшлося. Відкриттям чемпіонату світу стали бразильці. На попередній стадії вони обіграли Сербію і Росію, а потім розправилися і з хорватами.

      Зараз вся увага уболівальників прикута до вирішальних матчів. І півфінальна гра Данії з Францією може виявитися навіть цікавішою, аніж фінал. Все ж данці основні претенденти на перемогу в турнірі (33% за оцінками експертів Parimatch), а французи (30%) – чинні володарі титулу чемпіонів світу.

      Переможець цієї пари зіграє або з Німеччиною, або з Норвегією. Причому поки що шанси на фінал більше у німців (60% проти 40% у скандинавів), але "вікінги" не так просто дійшли до півфінальної стадії, так що заздалегідь їх списувати з рахунків не варто.

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      Теги: Спорт Гандбол
      Джерело: 24 Канал
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